Bruchstück des über Großbritannien niedergegangenen Chondriten. Foto: Natural History Museum, London

Sternschnuppen und Feuerkugeln kann man immer wieder am Nachthimmel beobachten. Die Entdeckung von Überresten der Geschoße aus dem All, die es bis zum Erdboden geschafft haben, kommen dagegen einem Gewinn im Lotto gleich. Über einen solchen Glücksfund im Südwesten Englands freuen sich derzeit die Wissenschafter. Es ist das erste Mal seit 30 Jahren, dass Meteoritenteile in Großbritannien gefunden wurden. Ein Bewohner der Grafschaft Gloucestershire hatte ein Häufchen verkohlter Steine in seiner Einfahrt gefunden, später meldeten sich weitere Bürger mit ähnlichen murmelgroßen Funden.

Vor gut einer Woche hatten der UK Fireball Alliance zufolge Hunderte Menschen den Meteoriten beobachtet, der wie ein Feuerball den Himmel über England und darüber hinaus erleuchtet hatte. Kohlenstoffhaltige Fragmente, sogenannte Chondrite, seien ursprüngliche "Bausteine unseres Sonnensystems", erklärte Ashley King vom Londoner Natural History Museum dem Sender BBC.

Seltene Entdeckung

Nichts Vergleichbares sei jemals in Großbritannien gefunden worden. Von den geschätzten 65.000 Meteoriten-Funden weltweit sind nur gut 1.200 von Augenzeugen bei ihrem Fall beobachtet worden – und davon sollen nur rund 50 zu den seltenen kohlenstoffhaltigen Chondriten gehören.

Besonders helle Meteoriten werden auch Boliden genannt. Dabei handelt es sich meist um Gestein, das mit hoher Geschwindigkeit durch den Weltraum rast. Beim Eintritt in die Erdatmosphäre stößt es auf Widerstand und wird gebremst. Dabei entstehen Wärme und Licht – dieses Phänomen ist dann am nächtlichen Himmel zu sehen. (red, APA, 10.3.2021)