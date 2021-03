Wenig überraschend: Die (Ex-)Royals sind wieder auf Seite eins aller britischen Zeitungen zu sehen. Foto: AP / Kirsty Wigglesworth

Nach den weltweiten Negativschlagzeilen hat das britische Königshaus am Dienstag per Aussendung erklärt, Queen Elizabeth und ihre Familie seien "traurig zu erfahren, welche Erfahrungen" Prinz Harry und seine amerikanische Gattin Meghan Markle gemacht hätten. Die erhobenen Vorwürfe, besonders der des Rassismus, seien "besorgniserregend". Gleichzeitig wird aber auch Meghans Wahrnehmung in Zweifel gezogen: "Erinnerungen können unterschiedlich sein, die Sache wird aber ernstgenommen und familienintern diskutiert". Jedenfalls würden Harry, Meghan und deren Sohn Archie "immer geliebte Familienmitglieder" bleiben.

Im Gespräch mit der US-Talkshowkönigin Oprah Winfrey hatten Harry und amerikanische Meghan ein Mitglied der Königsfamilie sowie die britischen Boulevardmedien des offenen Rassismus bezichtigt; zudem hätten hochrangige Angestellte des Buckingham-Palasts der suizidgefährdeten Herzogin von Sussex Hilfe verweigert.

In dem von mehr als elf Millionen Haushalten auf der Insel und vielen weiteren Millionen Zuschauern weltweit verfolgten Gespräch sprach der Prinz davon, es gebe einen "unsichtbaren Vertrag" zwischen dem Königshaus und der Presse: Positive Berichterstattung werde durch regelmäßigen Zugang zu führenden Mitgliedern erkauft, unbotmäßige Mitglieder würden im Regen stehen gelassen.

Erinnerungen an Lady Di

Erkennbar zieht Harry dabei eine Parallele zu den Ereignissen in den 1990er-Jahren. Aus Sicht des heute 36-Jährigen sowie seines 38-Jährigen Bruders William, von beiden mehrfach so zu Protokoll gegeben, tragen die Boulevard-Paparazzi die Hauptschuld am Unfalltod ihrer Mutter Diana im August 1997.

Die Äußerungen gegenüber Winfrey knüpfen an frühere Beschwerden des Prinzen an. Schon in der Palastmitteilung vom November 2016, mit der die Beziehung von Harry und Meghan erstmals offiziell wurde, war von "einer Welle von Schmähungen und Belästigungen" sowie von "offenem Sexismus und Rassismus" die Rede. Auf Empörung stieß damals besonders die rassistische Thematisierung des Familienhintergrunds von Markle, die eine schwarze Mutter und einen weißen Vater hat. Wie damals stehen auch diesmal die bekanntermaßen rabiaten Londoner Boulevardblätter wie "Sun", "Daily Mirror" und "Daily Mail" ebenso am Pranger wie Klatschpostillen weltweit.

In das Winfrey-Interview wurden immer wieder rassistische und faktisch falsche Schlagzeilen eingeblendet. So schrieb die "Daily Mail" von einer Familie "direkt aus Compton", einem als Kriminalitätsschwerpunkt verschrienen Bezirk im Großraum Los Angeles. Detailliert wurde Markles Abstammung von Sklaven erörtert; meist fehlte dabei der Hinweis, dass die englische Krone einst die Sklaverei in ihren Kolonien in der Karibik sowie entlang der US-Ostküste eingeführt hatte.

Gegenseitige Hassliebe?

Altgediente "royal watchers" verweisen darauf, dass die ungesunde Obsession der Boulevardblätter mit dem Privatleben des Herzogspaares auf Gegenseitigkeit beruhe. Der Prinz lese im Internet nicht nur die bösartigen Artikel über sich, sondern auch giftige Kommentare sämtlicher Spinner und Neider, die sich im Netz tummeln.

Wie 1997 entziehen sich die britischen Medien der scharfen Kritik an ihrem eigenen Vorgehen, indem sie die Kritik am Königshaus akzentuieren. Man sei konfrontiert mit "der schlimmsten royalen Krise seit 85 Jahren", trompete der "Mirror" in Anspielung auf die Abdankung Eduards VIII. 1936. "Was haben sie da angerichtet?", fragte scheinheilig die "Mail" und bezog sich damit auf die "giftigen Anschuldigungen" des Herzogpaares.

Sind diese nun Anlass für die 94-jährige Queen und ihren 72-jährigen Thronfolger Charles, die Öffentlichkeitsarbeit ihrer Institution zu verändern? Der frühere BBC-Nachrichtendirektor James Harding hält das für nötig: Das Königshaus brauche einen namentlich bekannten Sprecher und solle auf die derzeit üblichen Einflüsterungen hinter vorgehaltener Hand verzichten. (Sebastian Borger aus London, red, 9.3.2021)