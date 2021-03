Foto: APA/ Eggenberger

Die Order klingt einigermaßen sperrig: "Covid-19-Risikominimierungsverordnung". Sie hat aber seit Dienstag für Kärnten weitreichende Konsequenzen. Wegen der hohen Virusbelastung wird der Kärntner Bezirk Hermagor von den angrenzenden Regionen praktisch abgeriegelt.

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Hermagor näherte sich zuletzt der 600er-Grenze. Der Bezirk darf nur noch mit einem negativen Corona-Test verlassen werden. An sieben Straßenverbindungen sind Polizeikontrollen installiert worden, kontrolliert wird auch in den Zugverbindungen von Hermagor nach Villach. "Es ist bisher alles völlig problemlos verlaufen, die Auspendler waren perfekt vorbereitet", resümiert Kärntens Polizeisprecher Rainer Dionisio. Von den rund 700 kontrollierten Fahrzeugen seien lediglich zehn aufgehalten worden.

Ab Donnerstag wird auch in Salzburg neben Radstadt und Bad Hofgastein nun die Gemeinde Muhr abgeschottet. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt hier bei 1443.

Wochenlange Sperre

Die Abriegelung des Kärntner Bezirkes hat unterdessen aber einen veritablen Streit mit dem Gesundheitsministerium ausgelöst. Denn laut entsprechendem Ministeriumserlass muss die Bezirksgrenzkontrolle so lange aufrechterhalten bleiben, bis sich die Inzidenz auf unter 200 über einen Zeitraum von zehn Tagen stabilisiert hat. Landeshauptmann Peter Kaiser protestiert in einem Schreiben an Minister Rudolf Anschober vehement gegen diesen Erlass. Dieser entspreche nicht jener mit den Landeshauptleuten getroffenen Vereinbarung. Diese Regelung sei vor allem auch im Hinblick auf die ansteigenden Fallzahlen im gesamten Bundesgebiet "überschießend und durch die Bundesländer auf Dauer nicht erfüllbar". Eine Inzidenz an mindestens zehn Tagen unter 200 führe zwangsläufig dazu, dass über mehrere Wochen Kontrollen durchgeführt werden müssten.

Aus Hermagor pendeln täglich rund 1000 Bewohner aus. "Was macht da wohl Wiener Neustadt mit vielleicht 20.000 Auspendlern?", fragt Polizeisprecher Dionisio. Auch Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner sieht die für Mittwoch in Wiener Neustadt geplanten Ausreisetests als "große Herausforderung". Es seien "Hundertschaften von Mitarbeitern" erforderlich.

Unterdessen hat das Gesundheitsministerium den weiteren Impfplan konkretisiert. Demzufolge sollen im März 470.000 Dosen des Impfstoffes Biontech/Pfizer sowie 124.000 von Moderna angeliefert werden. Zudem 350.000 Astra-Zeneca-Einheiten. Dieser Impfstoff wurde in Kärnten zum Teil wieder auf Eis gelegt. Bis geklärt werde, ob der Todesfall im LKH Zwettl ursächlich mit einer Astra-Zeneca-Impfung in Verbindung steht, will Kärnten die fragliche Astra-Zeneca-Charge nicht verimpfen.

Am Dienstag wurde in Graz ein weiterer Fall von schweren Nebenwirkungen nach der Impfung bei einer Krankenschwester bekannt. Bei der Frau hatte sich eine Lungenembolie entwickelt, sie ist mittlerweile wieder genesen.

Vorarlberg sperrt auf

Ortswechsel nach Vorarlberg: Das Bundesland soll zur Modellregion für eine neue Öffnungspolitik werden. Am 15. März öffnen im westlichsten Bundesland die Gastronomie, die Kultur (maximal 100 Personen) und der Jugendsport. An der Sperrstunde von 20 Uhr wird aber festgehalten. Für einen Gasthausbesuch muss ein PCR-Test oder ein offiziell beglaubigter Antigentest vorgelegt werden. Pro Tisch dürfen vier Personen Platz nehmen.

Für Kulturveranstaltungen sind auch die neuen digitalen Selbsttests erlaubt. (Walter Müller, 10.3.2021)