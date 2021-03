Küken Judith Rakers musste "Masked Singer" in Deutschland verlassen. Foto: ProSieben, Willi Weber

Köln – Eine "Tagesschau"-Sprecherin lässt Federn: Moderatorin Judith Rakers ist in der ProSieben-Show "The Masked Singer" als plüschiges Küken enttarnt worden. Die 45-Jährige zog sich am Dienstagabend die Maske vom Gesicht, in der sie unerkannt an der Sendung teilgenommen hatte. Da ihr die Zuschauer aber zu wenige Stimmen gaben, musste die "Tagesschau"-Sprecherin ihre wahre Identität enthüllen.

"Es war Wahnsinn. Es war ein Ausflug in eine andere Welt", sagte Rakers, die in der Show mit verstellter Piepsstimme gesungen hatte. "Mir taten immer so ein bisschen die Zuschauer leid, die sich das anhören mussten." Obwohl das Kükenfell im charakteristischen "Tagesschau"-Blau gehalten war, hatte kein Mitglied im Rateteam einen Gedanken an Rakers verschwendet. Rakers sagte, der piepsige Gesang sei Teil der Verschleierung gewesen – ihre normale Stimme sie durch die "Tagesschau" ja relativ bekannt. "Das ist so ungefähr die Stimme, mit der ich mit meinen Tieren auch spreche", erläuterte sie.

Bei "The Masked Singer" singen bekannte Menschen unter aufwendigen Kostümen und versuchen, ihre wahre Identität zu verschleiern. Der österreichische Ableger der Show läuft immer montags auf Puls 4. Dort wurde diese Woche ein sportliches Gesangstalent demaskiert, musste doch wie berichtet Österreichs Ex-Teamtormann Robert Almer als Wackeldackel die Sendung verlassen. (APA, 10.3,2021)