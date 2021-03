Grund zur Freude bei Elon Musk, über Nacht schossen die Aktien seines Unternehmens Tesla um fast 20 Prozent in die Höhe. Das gab es zuletzt vor einem Jahr. Foto: REUTERS/Aly Song

Palo Alto – Die Achterbahnfahrt der Tesla-Aktie bleibt spannend zu beobachten. Nach einer fünftägigen Verlustserie schossen die Papiere des Elektroautoherstellers am Dienstag wieder um knapp 20 Prozent in die Höhe. Das war der größte Tagesgewinn seit einem Jahr. Der Sprung erhöhte die Marktkapitalisierung von Tesla um mehr als 100 Milliarden Dollar.

"So sehr der Markt die jüngsten Auswüchse von Optimismus, die sich in der Bewertung von Tesla widerspiegeln, stark korrigiert hat, so sehr ist nun deutlich geworden, dass unser Vertrauen in die soliden Aussichten für das Unternehmen in den nächsten zwei Jahren gestärkt wurde", schrieb Pierre Ferragu, Analyst von New Street Research, in einer Kundennotiz.

Große Verluste

Im Verlauf des vergangenen Monats sank Teslsa Marktkapitalisierung allerdings um mehr als 244 Milliarden Dollar (circa 205 Milliarden Euro). Grund dafür war unter anderem eine Verkaufswelle bei Hochtechnologiewerten. Investoren hätten das Tesla-Papier schnell von 40 Dollar auf 900 Dollar getrieben, sagte ein Analyst. Der Absturz erfolge ebenso hastig.

Die Tesla-Aktie schloss bei 673,58 Dollar. Sie bleibt damit mehr als 20 Prozent unter ihrem Rekordhoch vom Jänner. Dennoch verzeichnete sie den stärksten Tagesanstieg seit Februar 2020. Laut von Refinitiv erfassten Daten tauschten Händler Tesla-Aktien im Wert von fast 43 Milliarden Dollar, mehr als jede andere Aktie und fast das Dreifache des zweitmeistgehandelten Unternehmens Apple.

Hackerangriff auf Tesla

Hacker haben laut einem Medienbericht 150.000 Überwachungskameras einer US-Firma unter anderem in Krankenhäusern, Gefängnissen, Schulen und Polizeirevieren angezapft. Betroffen davon war auch Tesla, berichtete der Finanzdienst Bloomberg in der Nacht auf Mittwoch. So hätten die Hacker Aufnahmen vom Tesla-Standort Schanghai vorgeführt. Die Unternehmen reagierten bisher nicht auf Anfragen für eine Stellungnahme. (APA, red, 10.3.2021)