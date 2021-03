Welche Titel exklusiv erscheinen sollen, will Microsoft noch nicht sagen.

Foto: Bethesda

Nach der Investition von 7,5 Milliarden Dollar in die Bethesda-Mutter Zenimax, wartet die Xbox- und PC-Community gespannt auf die kommenden Spiele des Entwicklers. Jetzt gab Microsoft bekannt, was viele schon befürchtet haben: Manche Bethesda-Spiele werden exklusiv für Xbox und PC erscheinen.

Laufende Deals bleiben



"Mit der Akquise von Bethesda sollten Gamer wissen, dass Xbox, PC und der Game Pass die besten Plätze sein werden, um künftig Bethesda-Spiele genießen zu können. Manche der kommenden Spiele werden zudem exklusiv Xbox- und PC-Spielern zur Verfügung stehen," schrieb Xbox-Chef Phil Spencer zuletzt in einem Blogposting.

Im vergangenen Herbst bestätigte Spencer noch, dass man laufende Deals von Bethesda respektieren werde. So werden etwa die in diesem Jahr erscheinenden Spiele Deathloop und Ghostwire: Tokyo exklusiv für die Playstation 5 erscheinen. Bei künftigen Spielen werde man "von Fall zu Fall" entscheiden, ob es sich um einen Exklusivtitel oder eine Multiplattform-Produktion handeln wird.

Die Ankündigung von "The Elder Scrolls 6" ist bereits zwei Jahre alt. Bethesda Softworks

Spielenamen wurden bislang nicht genannt. Bereits bekannt ist, dass Bethesda schon länger an The Elder Scrolls 6 arbeitet sowie an einem Rollenspiel mit einem Science-Fiction-Setting mit dem Namen Starfield. Mit Sicherheit wird man auch auf dem Erfolg der Fallout- und Doom-Franchises aufbauen wollen und wahrscheinlich in den nächsten Jahren Fortsetzungen ankündigen.

Für den Game Pass, das "Netflix für Spiele" von Microsoft, wurde in jedem Fall versprochen, alle künftigen Bethesda-Spiele ab dem Erscheinungstag anbieten zu wollen. Ältere Bethesda-Spiele sollen ebenfalls nach und nach in den Game Pass wandern. Dazu wird noch diesen Donnerstag eine Präsentation erwartet, bei der mehr zu diesen Plänen verraten werden soll.

Spielenachschub



Trotz des Kaufs von insgesamt 23 Studios in den vergangenen Jahren war die Auswahl an neuen Xbox-Titeln zum Start der neuen Xbox Series X/S im Herbst durchwachsen. Das soll sich bald ändern, erklärte der Director of Program Management für die Xbox, Jason Ronald, zuletzt in einem Podcast. Es gebe noch einige unangekündigte Xbox-Titel, die noch in diesem Jahr erscheinen werden. (aam, 10.3.2021)