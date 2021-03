Foto: Cold Iron Studios

Entwickelt von den Cold Iron Studios, erscheint im Sommer 2021 Aliens: Fireteam. Der kooperative Shooter greift die bekannte Alien-Franchise auf und schickt die Spieler in intensive Feuergefechte.

Sequel zu den Filmen



Wer die Alien-Filme kennt weiß in etwa, was auf ihn mit Aliens Fireteam zukommt. Aufgrund des hohen Action-Gehalts kann man das Setting am ehesten mit dem zweiten Teil vergleichen, wo auch weniger auf Horror und mehr auf Action gesetzt wurde. Eingeordnet wird das Spiel zeitlich hinter der Original-Alien-Trilogie und wird von den Entwicklern auch als Sequel zu den Filmen bezeichnet.

Bis zu drei Spieler finden sich in verschiedenen Raumschiffen und Fabriken auf Planeten wieder, wo es bestimmte Missionsziele zu erfüllen gilt. Hat man keine Freunde an der Hand, werden die übrigen Plätze online mit anderen Spielern oder alternativ mit Bots aufgefüllt.

Verschiedene Klassen sollen für Abwechslung sorgen. Es gibt etwa dem Demolisher, der schwere Waffen tragen kann, etwa Flammenwerfer oder Raketenwerfer und einen guten Allrounder, der mit klassischen Waffen und Granaten ausgerüstet ist. Insgesamt warten fünf Klassen auf die Spieler. Jede dieser Klassen verfügt zusätzlich über Spezialfertigkeiten, die mit gewissen Zeitabständen eingesetzt werden dürfen.

20 Alien-Klassen



Neu sind unter anderem Informationen zu den 20 Xenomorph-Klassen. Burster explodieren, das heißt man sollte sie nur aus sicherer Distanz erledigen. Drohnen können durch Luftschächte krabbeln und Runner sind schnell und treten in Rudeln auf.

Optisch orientiert sich das Spiel sehr an der Vorlage, sowohl was die Aliens betrifft, als auch generell das Design von Figuren und Umgebungen. Aliens Fireteam wird das erste Alien-Spiel seit Alien Isolation aus dem Jahre 2014 sein. Dieses war aber viel mehr im Horror-Genre verwurzelt.



Es wird auch neue, noch bisher unbekannte Aliens geben. Foto: Cold Iron Games

Keine Loot-Boxen

Das Team hinter dem Spiel hat sich 2015 aus Industrie-Veteranen formiert, bis jetzt aber kein Spiel unter dem Namen Cold Iron Games veröffentlicht. Deshalb kann man davon ausgehen, dass man schon länger an Aliens Fireteam arbeitet.



Die Entwickler versprechen keine Lootboxen oder Mikrotransaktionen im Spiel zu implementieren. Dafür soll es weitere Inhalte via klassischen DLC-Paketen geben. Erscheinen wird das Spiel für PC, PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X/S. Aktuell wird von einem Release im Sommer ausgegangen. (aam, 10.3.2021)