Die Fußball-Spiele dre EM 2024 werden alle 51 Spiele in Deutschland frei empfangbar sein. Foto: imago images/Schwörer Pressefoto

Frankfurt/Main – Die Fußball-Spiele EM 2024 werden alle 51 Spiele frei empfangbar sein – ein Großteil davon wie gewohnt bei ARD und ZDF.

Die beiden öffentlich-rechtlichen Sender einigten sich mit dem Rechteinhaber Telekom auf eine Sublizenz, die die Übertragung von 34 Spielen der EM-Endrunde in drei Jahren erlaubt. Alle Partien der deutschen Nationalmannschaft, das Eröffnungsspiel, die Halbfinals sowie das Finale werden im Ersten und Zweiten zu sehen sein. Die restlichen 17 Spiele werden bei RTL kostenlos übertragen. Dafür laufen ausgewählte Partien der Euro in diesem Sommer und der WM 2022 exklusiv bei MagentaTV der Telekom.

"Eine Fußball-EM im eigenen Land ohne ARD und ZDF – das ist kaum vorstellbar", sagte der ARD-Vorsitzende Tom Buhrow: "Als öffentlich-rechtliche Sender wollen wir so unseren Teil zu einem hoffentlich unvergesslichen Fußball-Sommer beitragen."

Telekom verkauft Teil der Rechte weiter

Überraschend kam der Schritt nicht, hatte die Telekom doch schon nach ihrem Coup bei der Ausschreibung 2019 erklärt, einen Teil der Rechte weiterzuverkaufen. Nun ist bei den Schwergewichten ARD und ZDF aber offiziell auch die Sorge vom Tisch, leer auszugehen – und der deutsche Fußballfan muss seine TV-Gewohnheiten nicht umstellen. Sämtliche 51 Partien werden aber auch in Ultra-HD auf der kostenpflichtigen Plattform MagentaTV zu sehen sein.



Auch die Telekom ging als Gewinner aus dem groß angelegten Deal hervor, der am Dienstag verkündet wurde. Michael Hagspihl, Geschäftsführer für Privatkunden beim Bonner Unternehmen, sprach von einem "Turnier-Coup" – denn dank einer langfristigen Vereinbarung mit ARD und ZDF darf die Telekom auch alle Spiele der in diesen Sommer verschobenen EURO 2020 – dem letzten Turnier mit Bundestrainer Joachim Löw – und der WM 2022 in Katar über MagentaTV zeigen.

EM diesen Sommer auf Magenta

Nirgends sonst sind sämtliche Partien der kommenden drei Großevents live zu sehen. Für die rund vier Millionen Magenta-Kunden sind alle Übertragungen im Preis bereits enthalten, dazu erhalten sie ein besonderes Bonbon: Zehn Spiele der EM in diesem Sommer und 16 Spiele der WM 2022 werden ausschließlich im TV-Angebot der Telekom zu sehen sein.

"Das macht uns stolz", sagte Hagspihl: "Gemeinsam werden wir allen Zuschauern ein einmaliges und innovatives Fußballerlebnis bieten, so dass wirklich jeder in Deutschland ein Sommermärchen 2.0 erleben kann."

Ausgeschlossen waren ein TV-Blackout und eine EM nur auf kostenpflichtigen Portalen aber ohnehin. Der Rundfunkstaatsvertrag schreibt vor, dass bei einer EM die Spiele der DFB-Auswahl, das Eröffnungsspiel sowie die Halbfinals und das Finale frei empfangbar sein müssen. Die Telekom hätte dies zwar auch durch ein Internetangebot gewährleisten können – nun können die Fans aber einfach an gewohnter Stelle vor den Bildschirmen mitfiebern. (sid, 10.3.2021)