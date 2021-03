Dank Apple Watch und schneller Reaktion der Rettungskräfte konnte der US-Amerikaner unversehrt gerettet werden. Foto: Screenshot/Youtube

Mit jeder neuen Generation der Apple Watch baut der Tech-Konzern den Funktionsumfang weiter aus. Teilweise handelt es sich dabei um Applikationen, die während des Sports genutzt werden können, ein andermal um bessere Konnektivität. Dass sowohl das iPhone als auch die Apple Watch inzwischen auch eine Funktion namens "Notruf SOS" integriert haben, rettete dem US-Amerikaner William Rogers am vergangenen Sonntag das Leben. Denn er brach während des Eislaufens im Eis ein und konnte über seine Uhr gerade noch rechtzeitig die Rettungskräfte kontaktieren.

WMUR-TV

Notruf via Apple Watch

Nachdem er durch die Eisdecke gebrochen war, versuchte Rogers immer wieder, an die Wasseroberfläche und zurück auf das Eis zu kommen. Das Gefühl, im eiskalten Wasser zu versinken, beschrieb er als "schrecklich", berichtet "9to5Mac". "Ich erinnere mich daran, dass ich mir sagte: 'Okay, keine Panik. Keine Panik. Finde heraus, welche Möglichkeiten du hier hast'", sagte er im Gespräch mit dem Fernsehsender WMUR.

Da er nicht an sein Telefon gelangte, erinnerte sich Rogers schlussendlich daran, dass er seine Apple Watch trug – und bat diese per Sprachbefehl darum, den Notruf zu wählen. "Ich habe ihnen gesagt, dass ich wahrscheinlich zehn Minuten habe, bis ich nicht mehr reagieren kann", sagte er am Telefon. Zwischen dem Absetzen des Notrufs und der Rettung durch die lokale Feuerwehr vergingen offenbar nur fünf Minuten. (red, 10.3.2021)