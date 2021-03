Der Konzern will in Zukunft wichtige Halbleiter selbst produzieren. Vor allem in Bayern sollen bestehende Forschungseinrichtungen ausgebaut werden

Apple verfolgt seit Jahren das Ziel, sich in der Halbleiter-Produktion unabhängig von Firmen wie Intel und Qualcomm zu machen. Foto: EPA/ARMANDO BABANI

München – Der US-Technologiekonzern Apple wird in den kommenden drei Jahren über eine Milliarde Euro in den Standort Deutschland investieren, allen voran in Bayern. Dabei sollen die bestehenden Forschungs- und Entwicklungsabteilungen im Großraum München zum Europäischen Zentrum für Chip-Design von Apple ausgebaut werden, kündigte der iPhone-Hersteller am Mittwoch an.

Apple hatte im Sommer 2019 die Mobilfunk-Modem-Sparte des Chip-Giganten Intel in Nabern bei Kirchheim unter Teck übernommen und seitdem zum größten Entwicklungszentrum Apples in Europa aufgestockt. Inzwischen arbeiten nach Angaben des Unternehmens dort knapp 1.500 Ingenieure aus 40 Ländern in den Bereichen Power Management Design, Anwendungsprozessoren, drahtlose Technologien und anderen Themen. Insgesamt beschäftigt Apple in Deutschland rund 4.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Halbleiter für Verkaufsschlager

Für seine Produkte wie iPhone, iPad und Mac bezog Apple vor allem Chips von Herstellern wie Qualcomm und Intel bezogen. Der kalifornische Konzern verfolgt aber seit Jahren einen Plan, die wichtigsten Halbleiter selbst zu entwerfen. Die Entwickler-Teams in Bayern leisteten einen Beitrag zu Apples selbst designten Chip, die für "branchenführende Performance", leistungsstarke Funktionen und große Effizienz sorgten, betonte das Unternehmen. Die Erweiterung am Standort München werde sich zusammen mit zusätzlichen Investitionen in Forschung und Entwicklung allein in den nächsten drei Jahren auf über eine Milliarde Euro belaufen.

Konzernchef Tim Cook sagte, er sei gespannt darauf, was die Ingenieurteams in München entdecken – von der Erforschung neuer Möglichkeiten in der 5G-Technologie bis hin zu einer neuen Generation von Technologien, die noch mehr Leistung, Geschwindigkeit und Konnektivität ermöglichen würden. "München ist seit vier Jahrzehnten ein Zuhause für Apple, und wir sind der Stadt und Deutschland dankbar für das gemeinsam Erreichte und freuen uns auf den Weg, der vor uns liegt."

Neben den Entwicklungslaboren in Nabern bei Kirchheim unter Teck baut Apple seinen Standort in der Karlstraße in der Münchner Innenstadt weiter aus. (APA, 10.3.2021)