Unternehmen in Kurzarbeit soll die Zahlung des Urlaubsgeldes erleichtert werden und es wird einen einmaligen Trinkgeldersatz in Höhe von 175 Euro geben.

150 Millionen Euro werden für Urlaubsgeld und Trinkgeldersatz verwendet. Mit zehn Millionen Euro sollen Gastronomen bei der Öffnung von Schanigärten unterstützt werden. Foto: APA/ROBERT JAEGER

Wien – Der Staat muss abermals tief in die Tasche greifen, um den schwer gebeutelten Wirtschaftsstandort zu stützen. Am Mittwoch kündigte die Regierung ein weiteres Paket mit Hilfen für die Wirtschaft, Sport sowie Kunst- und Kulturbetriebe an. In Summe werden 430 Millionen Euro ausgeschüttet.

Mit dem Geld werden Unternehmen mit Kurzarbeit die Zahlung von Urlaubsgeld erleichtert, Trinkgeldverlust ausgeglichen, der Ausfallsbonus aufgestockt und Gastgärten gefördert. Neun Millionen Euro gibt es im Sport für Mitgliedschaftsförderung, 20 Millionen Euro gehen an Kunst und Kulturbetriebe.

175 Euro Trinkgeldersatz

Betriebe die seit November in Kurzarbeit sind, erhalten pro Mitarbeiter 825 Euro Netto als Zuschuss zu den angehäuften Urlaubsansprüchen. Arbeitnehmer in trinkgeldintensiven Branchen erhalten einmalig 175 Euro (netto). 20.000 Betriebe und 150.000 Mitarbeiter sollen davon profitieren, das Geld soll im März fließen. Die Maßnahme soll 140 bis 150 Millionen Euro kosten

Der Ausfallsbonus wird um 230 Millionen Euro aufgestockt. Davon werden etwa 60.000 Betriebe profitieren, die den Ausfallsbonus beantragen. Für Investitionen in Gastgärten, wo als erstes wieder Gäste empfangen werden sollen, gibt es zehn Millionen Euro für etwa 1.250 Projekte. Klein- und Kleinstunternehmen können 20 Prozent, mittlere Unternehmen zehn Prozent Zuschuss beantragen, maximal aber 20.000 Euro.

Sport und Kultur

Für freischaffende Künstler wird der Lockdown-Bonus verlängert, für März und April gibt es eine Sonderzahlung von insgesamt 1.000 Euro. Das sei bereits die dritte Zahlung zusätzlich zur generellen Unterstützungsleistung von 1.000 Euro im Monat, sagt Kultur-Staatssekretärin Andrea Mayer (Grüne). Das 20-Millionen-Euro schwere Neustart-Paket für Kunst und Kultur soll drei Teilbereiche umfassen: Auftritte ermöglichen, Investitionen unterstützen und das Publikum motivieren. Auftritte sollen dahingehend möglich werden, indem Videoaufnahmen von Stücken, Veranstaltungen im Freien und innovative Ansätze unterstützt werden. Auch Investitionen und Abonnements würden mitfinanziert.

Im Sportbereich will die Regierung dafür Sorge tragen, dass Vereinsmitgliedschaften erhalten bleiben. "Es gibt eine Förderung mit der bis zu 100.000 Jahresmitgliedsbeiträge übernommen werden. Der Fokus liegt auf Jugend- und Kindersportvereinen", sagt Vizekanzler Werner Kogler (Grüne). Das Konzept sei mit allen Fach- und Dachverbänden erstellt worden und heißt "Come Back Stronger".

Viele Arbeitslose

Am Arbeitsmarkt hat sich trotz der Öffnungsschritte im Februar nicht viel getan. Derzeit sind fast 406.000 Personen beim AMS arbeitslos gemeldet und knapp 74.00 weitere befinden sich in Schulungen. Zusammengerechnet haben also rund 480.00 Menschen keinen Job. 486.000 Personen befinden sich nach wie vor in Kurzarbeit.

Es gebe fast ein Jahr nach dem ersten Lockdown einen leichten Trend zur Entspannung am Arbeitsmarkt, sagte Arbeitsminister Martin Kocher am Dienstag. Wenn Gastronomie und Hotellerie wieder geöffnet sind, werde sich die Arbeitsmarktlage stärker verbessern, so Kocher. (red, APA, 10.3.2021)