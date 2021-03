Rund 1500 Ingenieure beschäftigt Apple derzeit in München. Foto: AFP/Mladen Antonov

Schon jetzt beheimatet die bayerische Landeshauptstadt München Apples größtes Entwicklungszentrum in Europa. Mit dem Ausbau der dortigen Einrichtungen zu einem Zentrum für Chip-Design sollen nun hunderte neue Mitarbeiter eingestellt werden, "um einen neuen, hochmodernen Standort mit Fokus auf Konnektivität und drahtlose Technologien" zu errichten, gab der Konzern am Mittwoch bekannt. In den kommenden drei Jahren sollen zudem Investitionen in Höhe von mehr als einer Milliarde getätigt werden.

Knapp 1.500 Ingenieure aus 40 Ländern arbeiten am Münchner Standort in Bereichen wie Power Management Design, an Anwendungsprozessoren und drahtlosen Technologien. "München ist seit vier Jahrzehnten ein Zuhause für Apple, und wir sind der Stadt und Deutschland dankbar für das gemeinsam Erreichte und freuen uns auf den Weg, der vor uns liegt", kommentiert Apple-CEO Tim Cook die Pläne.

5G und Apple Silicon

Schon 2015 eröffnete der US-Konzern das Bavarian Design Center, in dem inzwischen mehr als 350 Ingenieure arbeiten. Unter anderem war ebendieser Standort auch an der Entwicklung des M1-Chips beteiligt, der seit vergangenem Jahr in der neuesten Macbook-Generation verbaut wird. Etwa die Hälfte von Apples weltweitem Power-Management-Design-Teams befinde sich inzwischen in Deutschland, so der Konzern.



In der Münchner Innenstadt soll zudem auf 30.000 Quadratmetern der größte "Entwicklungsstandort für mobile drahtlose Halbleiter und Software" Europas entstehen. Dort soll ab sofort das "Cellular-Team" des Konzerns an der Entwicklung des Mobilfunkstandards 5G, aber auch der Integration und Optimierung von Funkmodems für Apple-Produkte arbeiten. (red, 10.3.2021)