Anna Starobinets, "Dachs im Dickicht – Hasenhunger".

Ein Waldkrimi. Mit Illustrationen von Stefanie Jeschke. Aus dem Russischen von Christiane Pöhlmann.

€ 9,30 / 144 Seiten.

Fischer KJB, Frankfurt 2021.

Ab 9 Foto: Fischer KJB

Dachs, der Chef der Waldpolizei, und sein Assistent sitzen an der Theke im "Hohlen Baum". Sie haben gerade ein leckeres Regenwurmcarpaccio bestellt und schunkeln entspannt zum "Schwap ’n’ Schrapp", als per Froschfunk ein Mord gemeldet wird. Der Waldpolizist eilt zum mutmaßlichen Tatort und findet dort ein Büschel Hasenfell, ein bisschen Blut und abgenagte Knochen. Und Hase ist verschwunden! Naturgemäß wird der Wolf verdächtigt, aber Dachs ist ein alter, ausgefuchster Ermittler und hat Zweifel. Denn warum ist Jote Kojote, ehemaliger Bandit und nun Wirt der Taverne, so nervös? Und haben die zwei Käuze unterm Tisch ihren "Fliegenfliptail" nicht doch eher auffällig unauffällig getrunken? Fragen über Fragen in diesem spannenden und witzigen Waldkrimi, der perfekt ist für alle Fans von Detektivgeschichten.