Alpines Sushi gibt's am Wochenende in Villach. Foto: Simone Attisani

Einen Paukenschlag in Österreichs Spitzengastronomie gab es Ende vergangenen Jahres: Das für viele beste Restaurant Kärntens, das Seerestaurant Saag macht dicht. Auslöser seien Unstimmigkeiten zwischen Chefkoch Hubert Wallner und dem Verpächter gewesen sein. Das Seerestaurant Saag ist mit 3. Jänner diesen Jahres Geschichte.

Dass der Haubenkoch Wallner seinen Kochlöffel nicht lange still hält, war trotzdem klar. Jetzt steht fest, wo der Kärntner in Zukunft umrühren wird. Seinem See, dem Wörthersee, bleibt der 45-jährige treu. Es geht nur ans andere Ufer, nach Dellach. Dorthin, wo Wallner mit seiner Gattin Kerstin bereits seit drei Jahren für das "Bistro Südsee" im Hermitage Vital Resort in Dellach/Maria Wörth verantwortlich zeichnet.

Der Spatenstich für Hubert Wallners Gourmetrestaurant in Dellach am Wörthersee ist getan. Foto: UKO Group

Jetzt ist der Spatenstich für das Gourmetrestaurant erfolgt. Drei Millionen Euro investiert Betreiber und Eigentümer des Resorts, Hermann Unterkofler in die zukünftige kulinarische Wirkungsstätte Wallners. Mit Juni 2021 wird eröffnet. Auf 32 Sitzplätzen soll es dort die von Wallner gewohnte leichte See- und Meeresküche geben. Diese brachte dem Spitzenkoch 2020 die Auszeichnung zum Koch des Jahres vom Restaurantguide Gault Millau.





Die Wachau in Wien

Lisl Wagner-Bacher, eine der bekanntesten Köchinnnen Österreichs eröffnet wieder ihren Pop-up-Store in der Wiener Annagasse im ersten Bezirk.

Lisl Wagner-Bachers Spezialitäten aus Mautern in der Wachau gibt es jetzt wieder in Wien zu kaufen.

Jetzt heißt es auf ihrem Instagram-Account: "Der Osterhase kommt heuer schon früher" – und so gibt es ab 10. März wieder allerlei haltbar Gemachtes – von Marmelade bis Festtagssupe – von der Sterneköchin im Pop-up-Store in Wien zu kaufen.

Neu im Angebot sind auch Osterboxen (u.a. mit Schinken im Brotteig, Sekt und Eierlikör), die man in Mautern oder Wien abholen kann, oder sich per Spezialpost zuschicken lassen kann.

Lisls Genuss Manufaktur in der AG18 Galerie, Annagasse 18, 1010 Wien

www.lisls.at





Obertauerner Sushi in Villach

Auch diesen Köchen, Patrick Pass und Sushimeister Rico Rassbach aus dem Fritz &Friedrich in Obertauern wurde das Füße stillhalten zuwider. Seit Jänner touren die beiden mit ihrem Sushi-Wissen durch Österreich, besuchen Gastrofreunde und kochen gemeinsam mit ihnen auf. Das Erkochte gibt es dann zum Abholen.

Alpines Sushi entsteht mit vollem Körpereinsatz. Foto: Simone Attisani

Nach einem erfolgreichen ersten Wochenende Anfang März geht die kulinarische Rochade in Villach von 11. bis 14. März in die zweite Runde.

Das Küchenteam des Lagana in Villach rund um Küchenchef Hermann Andritsch sowie Patrick Pass und Rico Rassbach aus Obertauern rollen auch dieses Wochenende gemeinsam Sushi. Foto: Simone Attisani

Wie gehabt kocht das Fritz & Friedrich Duo gemeinsam mit Lagana-Küchenchef Hermann Andritsch in dessen Küche kräftig auf. Alpines Sushi trifft die mediterranen Gerichte aus dem ebenfalls mit drei Hauben dekorierten Lagana in Villach. Soweit der ziemlich schmackhafte Anti-Stillstand-Plan der drei Köche. (niw, 10.3.2021)