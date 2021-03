Schloss Michelstetten: Ein verborgenes, kreisrundes Wasserschloss im kleinen Weinviertler Ort Michelstetten, Gemeinde Asparn an der Zaya, gibt so manches Rätsel auf. Es ist ein Lost Place der Feudalwelt Altösterreichs. Es sei ein "verwunschener, magischer Ort", schreiben die Autoren: "Versteckt in der Wildnis, entfernt sich das Schloss immer weiter in eine gleichsam unwirkliche Welt."

Schloss Michelstetten, Michelstetten 1, 2151 Michelstetten