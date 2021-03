Die 78.800 Zuschauer fassende Arena heißt nun "Edson Arantes do Nascimento – Rei Pele Stadion"

Inception: Pele im Pele-Stadion.

Foto: APA/AFP/ALMEIDA

Rio de Janeiro – Das berühmte Maracana-Stadion in Rio de Janeiro wird zu Ehren der 80-jährigen Fußball-Legende Pele umbenannt. Die Lokalregierung segnete den Namenswechsel am Montag ab – die 78.800 Zuschauer fassende Arena heißt nun "Edson Arantes do Nascimento – Rei Pele Stadion".

Der dreifache Weltmeister Pele, dessen voller Name Edson Arantes do Nascimento ist, bestritt im Maracana viele Spiele mit Brasiliens Team und erzielte dort auch 1969 sein 1.000 Tor für seinen Stammclub Santos. (APA; 10.3.2021)