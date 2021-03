Dominic Thiem posiert in Doha. Foto: imago images/Paul Zimmer

Doha – US-Open-Sieger Dominic Thiem hat den Rost von dreieinhalb Wochen Pause abgeschüttelt und am Mittwoch nach Anlaufschwierigkeiten das Viertelfinale des mit 1,154 Mio. Dollar dotierten ATP-Turniers in Doha erreicht. Der topgesetzte Niederösterreicher hatte mit dem Sensations-Halbfinalisten der Australian Open, dem Russen Aslan Karazew, zunächst mehr Mühe als ihm lieb war. Am Ende siegte der Weltranglisten-Vierte dann aber doch noch sicher nach 1:56 Stunden mit 6:7(5),6:3,6:2.

"Es war nicht mein erstes Match gegen ihn", erinnerte Thiem an eine Begegnung aus Juniorenzeiten vor "zehn oder elf Jahren". Karazew war also zwar auf der Tour, nicht aber als Spieler Neuland für Thiem. "Er hat mit uns auch kurz in Wien trainiert. Aber natürlich hat er sein Level in den vergangenen sechs Monaten enorm gesteigert. Es war 'super-interessant' gegen ihn zu spielen", meinte Thiem noch auf dem Platz, übrigens auch vor Zuschauern – keine Selbstverständlichkeit in Zeiten der Coronavirus-Pandemie. "Ich habe es sehr genossen."

Next: Roberto Bautista Agut



Thiem trifft nun im Viertelfinale auf den als Nummer fünf gesetzten Spanier Roberto Bautista Agut. Dieser hatte zuvor den Kasachen Alexander Bublik 6:4;6:3 bezwungen. Gegen Bautista Agut hat Thiem in vier Begegnungen nur einmal gewonnen, es war aber die bisher letzte Partie im St. Petersburg-Halbfinale 2018. Auch alle bisherigen Aufeinandertreffen fanden auf Hartplatz statt.

Thiem, der in der ersten Runde ein Freilos gehabt hatte, brauchte noch eine gewisse Anlaufzeit, um den "Rost" der langen Spielpause abzuschütteln. Sein bis dato letztes Match war das überraschend frühe Achtelfinal-Aus bei den Australian Open gewesen. Satz eins verlief äußerst ausgeglichen. Ohne einzigen Breakball auf beiden Seiten ging es ins Tiebreak. In diesem gelang Thiem eine 5:2-Führung, doch der Außenseiter schlug zurück und holte sich den ersten Satz noch mit 7:5.

Doch ab diesem Zeitpunkt schaltete Thiem einige Gänge höher. Ein schnelles Break zum 2:0, bei 4:2 musste er noch zwei Breakbälle abwehren, ehe er sicher zum 6:3 ausservierte. Auch im dritten Durchgang gelang dem vierfachen Major-Finalisten aus Lichtenwörth ein frühes Break, diesmal gleich im Auftaktgame. Beim Stand von 3:1 holte sich Thiem den Aufschlag Karazews neuerlich und stellte endgültig die Weichen zum sicheren Sieg.

Thiem wollte sich selbst später das Comeback von Superstar Roger Federer live ansehen. Der 39-jährige Schweizer kehrte nach fast 400 Tagen Verletzungspause gegen Daniel Evans auf die Tour zurück. (APA, 10.3.2021)