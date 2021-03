Sind begeistert von ihren Schützlingen: Die Betreuerinnen Hélène (Noémie Lvovsky, links) und Audrey (Audrey Lamy) in "Der Glanz der Unsichtbaren", WDR, 23.30 Uhr. Foto: WDR / Piffl Medien

20.15 DRAMA

Gran Torino (USA 2008, Clint Eastwood) Auf den ersten Blick scheint der Witwer Walt Kowalski nur ein weiterer jener grantelnden Eigenbrötler zu sein, die Clint Eastwood schon so oft gespielt hat. In Gran Torino bringt er die Figur im Kampf gegen die soziale Verwahrlosung der Umgebung auf ihren Punkt. Bis 22.30, ATV 2

21.05 REPORTAGE

Menschen und Mächte: Geschlossenes Land – geteilte Gesellschaft? Ein Jahr nach Ausbruch der Corona-Krise geht Fritz Dittl bacher Krisenbewältigungsmodellen nach und beleuchtet in unterschiedlichen Regionen Österreichs die sozialpsychologischen Auswirkungen der Pandemie auf das Zusammenleben der Menschen. Bis 22.00, ORF 2

22.10 DISKUSSION

Talk im Hangar-7: Gesundheit über alles – Zerstört Corona unsere Zukunft? Mit Autor Michel Friedman, Mediziner Paul Brandenburg, Medizinerin Bettina Wiltos und Mathematiker Josef Teichmann. Bis 23.15, Servus TV

22.30 LIVE

Philosophisches Forum: Zeigt Corona, wie wir wirklich sind? Philosoph Konrad Paul Liessmann und Moderatorin Barbara Stöckl begrüßen live die Soziologin Laura Wiesböck, den Historiker Philipp Blom, die Politologin Ulrike Guerot, den Verhaltensbiologen Kurt Kotrschal und die Rechtsphilosophin Elisabeth Holzleithner. Bis 0.05, ORF 2

23.00 DOKUMENTATION

Afghanistan. Unser verwundetes Land Die Doku blickt auf 40 Jahre Krieg mit den Augen jener, die am meisten unter ihm leiden: die Frauen Afghanistans. Bis 0.30, 3sat

23.05 AGENTENTHRILLER

James Bond 007 – Goldfinger (GB 1964, Guy Hamilton) Sean Connery als Agent 007, Gert Fröbe als Auric Goldfinger und Honor Blackman, die noch vor Diana Rigg für die TV-Serie Mit Schirm, Charme und Melone in die Rolle der Emma Peel schlüpfte. Der dritte James-Bond-Film markiert sozusagen den Goldstandard der Filmreihe. Bis 1.15, Vox

23.30 TRAGIKOMÖDIE

Der Glanz der Unsichtbaren (Les invisibles, F 2018, Louis-Julien Petit) In einer nordfranzösischen Stadt soll ein Betreuungszentrum für obdachlose Frauen geschlossen werden. Vier Sozialarbeiterinnen entschließen sich, mit ihren Schützlingen gemeinsame Sache zu machen. Für sein sympathisches Feel-Good-Movie spannte Regisseur Louis-Julien Petit bekannte Schauspielerinnen wie Noémie Lvovsky mit Darstellerinnen von der Straße zusammen. Bis 1.10, WDR

0.00 DRAMA

Carol (GB/USA 2015, Todd Haynes) Die Verkäuferin und angehende Fotografin Therese (Rooney Mara) trifft in einem New Yorker Department-Store auf die ältere, verheiratete Carol (Cate Blanchett). Für die sich entspinnende Liebe zwischen den beiden scheint in der rigorosen Welt der 1950er-Jahre kein Platz zu sein. Von Todd Haynes stilsicher inszeniertes Gesellschaftsdrama. Bis 1.50, RBB