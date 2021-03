Lou Ottens im Jahr 2007. Foto: Jordi Huisman/CC-BY-SA 4.0

Er wirkte nicht nur bei der Erfindung eines prägenden Medienformats mit, sondern gleich bei zwei. Nun ist Lou Ottens am 6. März im Alter von 94 Jahren an seinem Wohnsitz im niederländischen Duizel verstorben.

Der am 21. Juni 1926 in Bellingwolde geborene Niederländer war ausgebildeter Techniker (TU Delft). Er interessierte sich schon in jungen Jahren für Übertragungs- und Tontechnologien und baute sich während des Zweiten Weltkriegs selbst ein Radio, um alliierte Sender zu empfangen.

Durchbruch bei Philips

Nach dem Krieg war er zuerst im Bereich Röntgentechnik tätig, ehe er 1952 beim Philips-Konzern anheuerte, wo er acht Jahre später die neu gegründete Abteilung für Produktentwicklung übernahm. Dort brachte man bald darauf den ersten mobilen Kassettenspieler hervor, der sich über eine Million Mal verkaufen sollte.

Seine erste große Erfindung folgte jedoch 1963, als man nach drei Jahren Entwicklung die Kompaktkassette vorstellte. Diese unterschied sich zu bisherigen Formaten nicht nur über ihre handliche Größe, sondern auch durch bessere Benutzerfreundlichkeit

Gemeinsam mit Sony setzte man ein Standardformat um, das global verkauft wurde und sich durchsetzen konnte. Über 100 Milliarden Kassetten wurden in den vergangenen Jahrzehnten verkauft.

Auch an CD-Entwicklung beteiligt



Um 1970 begann bei Philips die Forschung an einem Datenträger in Scheibenform und einem Laser zur Auslese als Alternative zur Videokassette. Philips nannte sein System VLP, aber genauso wie andere "Laserdisc"-Systeme konnte es sich nicht etablieren. Jedoch kam man auf die Idee, das Konzept für Musik umzusetzen. Ottens gelang es, die Idee der Konzernführung schmackhaft zu machen. Dies mündete schlussendlich in die Entwicklung der CD (Compact Disc), der man ebenfalls gemeinsam mit Sony zum weltweiten Durchbruch verhelfen konnte. Sie wurde in weiterer Folge auch zu einem populären Datenträger weiter entwickelt.

Die CD sollte die Kassette schließlich binnen eines Jahrzehnts ablösen. Ihre Verkaufszahlen werden auf rund 200 Milliarden Stück geschätzt. Ottens trat schließlich 1986 seine Pension an.

Während der Pandemie erlebte die Kompaktkassette allerdings ein kleines Comeback. Unter anderem veröffentlichte auch die Künstlerin Lady Gaga ihr aktuellstes Album Chromatica auch in diesem Format. (gpi, 10.3.2021)