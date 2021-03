Es sind klare Worte. Basketball-Präsident Gerald Martens hat sich Anfang der Woche mit einem offenen Brief an Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) gewandt. Die Maßnahmen, mit denen die Regierung seit einem Jahr "willkürlich herumjogliert", könne niemand mehr nachvollziehen, schreibt Martens. Immer mehr Eltern könnten "diesen Wahnsinn" nicht mehr mittragen.

Die Forderungen des Präsidenten der heimischen Basketballliga: Die Sporthallen gehören dringend geöffnet – trotz Pandemie –, um jungen Menschen und Sportbegeisterten Bewegung und Perspektive zu bieten.



Parallel dazu ist freilich die Zahl der Corona-Neuinfektionen in den vergangenen Wochen gestiegen. Österreichweit steht die Sieben-Tage-Inzidenz bei fast 190 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner, nah an der von der Regierung ausgegebenen 200er-Grenze, bei der wieder über Verschärfungen nachgedacht werden müsse.

Wie also weiter in der Pandemie: Braucht es neue Lockerungen oder einen neuen Lockdown? Zu dieser Frage treffen bei "STANDARD mitreden" die verschiedensten Interessesvertreter aufeinander.

Mit dabei ist der obersten Basketballer, Gerald Martens, und der Obmann der Gastronomie in der Wirtschaftskammer, Mario Pulker. Zu Gast ist auch Yvonne Gimpel, Chefin der IG Kultur, die als Interessenvertretung für hunderte Kulturinitiativen fungiert. Auch die IG Kultur hat einen Protestbrief verfasst und fordert eine Perspektive für die Kultur. Ebenfalls dabei ist David Noisternig, Intensivmediziner am Klinikum Freistadt in Oberösterreich, und Andreas Bergthaler, Virologe am Zentrum für Molekulare Medizin in Wien.

Stellen Sie Ihre Fragen

Wie immer wollen wir mit Ihnen diskutieren: Wie sehen Sie die kommenden Wochen, sind weitere Lockerungen denkbar, oder braucht es gar striktere Regeln? Wie kann die Politik bei so vielen verschiedenen Interessen abwägen und vernünftige Entscheidungen treffen? Posten Sie, wie Sie das Thema sehen. Die spannendsten Beiträge wollen wir diskutieren. Zu sehen gibt es die Sendung am Sonntag. Moderation: András Szigetvari. (red, 10.3.2021)