Die Zahl der Neuinfektionen in Österreich ist deutlich gestiegen und hat den von der Regierung ausgerufenen kritischen Wert erreicht: Gut 200 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner melden die Ministerien inzwischen. Und doch werden die Rufe nach weiteren Lockerungen immer lauter, am Montag wird die Regierung wieder beraten.



Wie soll es also weitergehen: Müssen die Gastronomie, der Jugendsport, gar die Kultur langsam wieder öffnen dürfen, oder brauchen wir noch einmal strengere Maßnahmen?

Aus verschiedenen Welten



Zu dieser Frage prallten beim Videotalk "STANDARD mitreden" diesmal die unterschiedlichsten Welten aufeinander.

Mit dabei ist der Chef der heimischen Basketballliga, Gerald Martens, der diese Woche Gesundheitsminister Rudolf Anschober mit einer Anzeige drohte, weil dieser den Jugendsport nicht öffnen will.

Zu Gast sind der Obmann der Gastronomie in der Wirtschaftskammer, Mario Pulker, und Yvonne Gimpel, Chefin der IG Kultur, einer Interessenvertretung für hunderte Kulturinitiativen. Auch die IG Kultur organisiert nun Proteste gegen den Dauerlockdown in der Kulturszene. Ebenfalls dabei ist David Noisternig, Intensivmediziner am Klinikum Freistadt in Oberösterreich. Er unterstützt die Zerocovid-Initiative, die für ein deutlich konsequenteres Handeln plädiert. Zu Gast auch Andreas Bergthaler, Virologe am Zentrum für Molekulare Medizin in Wien. (red, 14.3.2021)