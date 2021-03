[Panorama] Vorarlberg: Ein Öffnungsmodell für ganz Österreich.

EU-Arzneimittel-Agentur: Keine Hinweise, dass Krankenpflegerin an Covid-Impfung starb

Missstände in Tiroler Drogentherapieeinrichtungen für Jugendliche.

[Bildung] Der hohe Preis geschlossener Schulen: Zwei von drei Kindern fühlen sich einsam.

[Wirtschaft] Was darauf hindeuten könnte, dass eine Hygiene-Austria-Maske aus China kommt.

[Video] "Made in Austria" sagt noch nichts über die Qualität von Masken aus. Wir zeigen euch den Sicherheitstest mit Licht, Wasser und Feuer.

Faked in Austria: Wie viel Österreich in heimischen Produkten steckt.

[International] Viktor Orbán bastelt an neuer Rechtsfraktion im EU-Parlament.

Am 11. März 2020 hat die Weltgesundheitsorganisation WHO die Ausbreitung des Sars-CoV-2-Virus zu einer Pandemie erklärt – manches ließ sich damals erahnen, vieles aber nicht.

[Wetter] Mit einer westlichen Höhenströmung erreichen in rascher Folge tagsüber eine Warmfront, abends und in der Nacht auf Freitag eine Kaltfront das Land. Bereits in den Morgenstunden ziehen daher von Westen dichte Wolkenfelder auf, die ein wenig Regen bringen, lokal ist alpennordseitig gefrierender Niederschlag nicht ausgeschlossen. Die Schneefallgrenze steigt dabei rasch auf 2000m an. Bis 16 Grad.

[Zum Tag] Am 11. 3. 2011 ereignete sich infolge des katastrophalen Seebebens an der Ostküste Japans ein Reaktorunfall in Fukushima.