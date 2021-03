Kooperativ dürfen bis zu vier Spieler den Foot-Clan verprügeln.

Foto: Tribute Games

Mit Teenage Mutant Nintja Turtles: Shredder's Revenge wurde am Mittwoch ein neues Turtles-Spiel angekündigt. Eindeutig inspiriert zeigt sich das Spiel vom Spielhallenklassiker Teenage Mutant Ninja Turtles: Turtles in Time.

Dotemu

Prügeln wie 1991

Wie sein Vorbild, das vor allem durch die Umsetzung auf das Super NES eine große Fangemeinde aufbauen konnte, wird man auch in Shredder's Revenge alleine oder gemeinsam mit Freunden die vier Kampfschildkröten Leonardo, Donatello, Raphael und Michelangelo übernehmen können. Von links nach rechts gehend verprügelt man dabei die Handlanger des Titelgebenden Shredders.



Bei den Schauplätzen orientiert man sich ebenfalls an für die Franchise typischen Settings. Mal boxt man sich durch die Straßen von New York, mal hält man in der Dimension X für einen Schlagabtausch. Der Entwickler verspricht zudem Fahrzeuge und einen unterhaltsamen Story-Modus.



Vielversprechend ist der Publisher des Spiels, Dotemu, der in den vergangenen Jahren mit Streets of Rage 4 und Wonder Boy: The Dragon's Trap zwei sehr unterhaltsame Spiele im Stil der 1990er-Jahre veröffentlichte.

Der Stil orientiert sich stark an "TMNT" aus den 1990er-Jahren. Foto: Tribute Games

Erscheint: 2021



Entwickelt wird das Spiel von Tribute Game. Erscheinen soll Shredder's Revenge für PC und Konsolen noch dieses Jahr. Auf Steam taucht das Spiel jetzt bereits auf, jedoch wird noch kein Preis oder ein genaues Release-Datum genannt. (aam, 11.3.2021)