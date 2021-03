Sofia – Knapp einen Monat vor der Parlamentswahl in Bulgarien hat Reporter ohne Grenzen (RSF) vor einem Verschwinden unabhängiger Medien in dem Land gewarnt. "Die Pressefreiheit in Bulgarien befindet sich in einer Sackgasse und unabhängige Medien stehen kurz vor dem Verschwinden", beklagte der für die EU und den Balkan zuständige RSF-Experte Pavol Szalai am Mittwoch. Er kritisierte unter anderem verbreitete Prozesse gegen bulgarische Medien.

In Bulgarien wird am 4 April ein neues Parlament gewählt. Szalai nannte den Urnengang eine Chance für bulgarische Politiker "und jeden einzelnen Wähler, dem die Freiheit und Qualität der Medien am Herzen liegt". Bulgarien steht auf der Rangliste der Pressefreiheit von RSF auf dem 111. von 180 Plätzen. Kein anderes Land der EU steht laut der Organisation in Sachen Pressefreiheit schlechter da. (APA/AFP, 11.3.2021)