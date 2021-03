Wirbt österreichweit für eine Kinderpatenschaft für Kinder in Not: Manuel Rubey.

Foto: Czerny Plakolm/Kindernothilfe/Stefan Badegruber

Wien – Der Schauspieler und Kabarettist Manuel Rubey fungiert als das neue Gesicht auf den Plakaten der Kindernothilfe Österreich. Er ist ab sofort Markenbotschafter der Kindernothilfe und wirbt österreichweit für eine Kinderpatenschaft für Kinder in Not, wie am Donnerstag in einer Aussendung bekanntgegeben wurde.

"Ich bin Pate der Kindernothilfe" laute die einfache Botschaft, die Manuel Rubey auf den von der Agentur Czerny Plakolm kreierten Plakaten kommunizieren wolle. "Jedes Kind, das geboren wurde, hat ein Recht, dass alles unternommen wird, dass es halbwegs würdevoll aufwachsen kann", so Rubey über sein Engagement für die Kindernothilfe. Einen Euro pro Tag kostet eine Patenschaft für ein notleidendes Kind in einem der 31 Projektländer der Kindernothilfe Österreich.

Zu sehen ist die vom Fotografen Stefan Badegruber in Szene gesetzte Kampagne ab März auf Plakaten und in Printmedien in ganz Österreich, unterstützt von den Außenwerbeunternehmen und Medienhäusern des Landes. (red, 11.3.2021)