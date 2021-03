Schlangestehen ist derzeit in der Singerstraße angesagt. Wer dran kommt, bekommt Wiens ersten Kor-Dog aus dem Fenster des Restaurant Sura gereicht.

Die Kor-Dogs sorgen auch auf Social Media schon ordentlich für Furore. Chiara Schlapper alias @schlappereats war bereits vor Ort. Foto: @schlappereats/Chiara Lapper

Mit diesem Erfolg haben sie nicht gerechnet. Es war mehr ein "probieren wir einmal wie Koreas Street Food hier so ankommt". Wann, wenn nicht jetzt? Jetzt, wo Gastronomie und Street Food beziehungsweise Take Away leider gleichzusetzen sind. Es bleibt auch nichts anderes übrig.

Daher ist wohl auch der Hype um den Kor-Dog so groß, die koreanische Variante des Corn Dogs aus den USA. Die Schlange in der Singerstraße kann jedenfalls mit Louis Vuitton locker mithalten, wenn es von Donnerstag bis Sonntag, 13-19 Uhr Kor-Dogs aus dem Ausgabefensterl des Restaurant Sura gibt.

Stehen und warten auf Wiens ersten Kor-Dog. Foto: Michael Hausenblas

Ji Hyun zeichnet für das Marketing des Restaurants verantwortlich. Ihr Vater ist der Koch und Besitzer des Sura. Es gilt schon lange als gute Adresse in punkto koreanisches Essen.

Mit dem Lockdown kam der Einfallsreichtum und im letzten Schritt vor etwa drei Wochen die Brotummantelung eines Frankfurter Würstls auf einem Stecken. In den USA ist der Corn Dog ein Streetfood Klassiker aus Frankfurter, in den USA bekanntlich als Wiener bezeichnet, in einer Maisteigmasse gedreht und schließlich frittiert.

In Wien kommt an den Kor-Dog kein Mais, sondern massig Käse und (!) eine Panier aus Pommes. Klingt, wie es ist, und schmeckt wie es klingt. Dazu Sour Cream oder Sweet Spice Sauce, die die Kor-Dogs in allen Varianten von Double Cheese über Kimchi-Cheese bis zur veganen Variante begleiten.

Die Qual der Wahl am Kor-Dog-Fensterl Foto: Michael Hausenblas

Zu haben sind Wurst und Käse auf einem Stick, einem Sinnbild für alles Unerlaubte abseits von Karottensticks und Co., für etwa fünf bis sieben Euro. Wenn wir schon ansonsten nicht über die Stränge schlagen können, dann gönnen wir doch wenigstens dem Gaumen eine pommes-ummantelte Entgleisung. (niw, 11.3.2021)