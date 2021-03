Was war so surreal, dass sie es einfach fotografieren mussten? Schicken Sie uns Ihre besten Aufnahmen – eine Auswahl wird veröffentlicht!

Ein Jahr Pandemie liegt hinter uns, die ersten Erinnerungen fangen schon an zu verschwimmen. Wie gut, dass man das eine oder andere, das sich so unwirklich anfühlte, fotografisch festhielt. Menschenleere Straßen, von zu viel Präsenz genervte Hauskatzen, die Sponsionsfeier im großen Kreis mit viel Abstand und Sekt, das fünfundzwanzigste Bananenbrot, der Gang zum ersten Corona-Test. Was haben Sie im letzten Jahr fotografisch dokumentiert, damit Sie es nicht vergessen? Schicken Sie uns Ihre besten Fotos an userfotos@derStandard.at – eine Auswahl wird veröffentlicht!