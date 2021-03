24 Stunden Nettotestzeit – Rookie Mick Schumacher will "so viel Erfahrung wie möglich sammeln"

Mick Schumacher will so viel wie möglich lernen. Foto: imago images/ZUMA Wire/James Gasperotti

Sakhir – Die Palmen rund um den Bahrain International Circuit täuschen. Von Urlaubsmodus kann für die Formel 1 in der Wüste von Sakhir nicht die Rede sein. Nur drei Tage mit 24 Stunden reiner Testzeit auf dem Asphalt bleiben den Teams ab diesem Freitag (8.00 Uhr MEZ/live Sky) zur Vorbereitung auf den Saisonstart, der in zwei Wochen ebenfalls in Bahrain erfolgt.

Vor allem für einen "Rookie" wie Mick Schumacher kommt es auf jede Sekunde an. "Ich will so viel Erfahrung wie möglich sammeln und so viel wie möglich für das erste Rennen lernen", kündigte der 21-jährige Deutsche an. Der Sohn von Formel-1-Rekordweltmeister Michael Schumacher gibt im Haas sein mit Hochspannung erwartetes Debüt in der Königsklasse des Motorsports.

Daten und Erfahrung sammeln

Nach intensivem physischem Training samt Stärkung der heftig beanspruchten Nackenmuskulatur über die Wintermonate muss der Formel-2-Champion nun das Fahrverhalten seines neuen Wagens unter Echtzeitbedingungen studieren. "Wir müssen Daten für das Team, aber auch unsere eigenen Erfahrungen sammeln", formulierte Schumacher das Ziel für die einzigen offiziellen Testfahrten, bei denen er sich mit dem russischen Neuling Nikita Masepin auf die Saison mit 23 Rennen einstimmen will. Für Haas eröffnet der Deutsche die Proberunden auf dem Grand-Prix-Kurs.

2020 hatte die Formel 1 noch sechs Tage in Barcelona getestet, im Jahr davor sogar acht. Nach der corona-bedingten Verschiebung des Grand-Prix-Auftakts von Australien in den Herbst wurde das Warm-up nach Bahrain verlegt, wo am 28. März auch der erste WM-Lauf gefahren wird.

Sparen in Bahrain

Dadurch ist der Wüstenstaat für die Rennställe auf einmal auch logistisch praktisch. "Wir reden schon seit Jahren darüber, in Bahrain anstatt irgendwo in Europa zu fahren, aber immer war es aus Kostengründen nicht möglich", sagte Haas-Teamchef Günther Steiner. Diesmal sei Bahrain sogar "finanziell besser", weil die Autos und die Infrastruktur bis zum ersten Rennen an Ort und Stelle bleiben.

Ein ganz neues Fahrgefühl werden die etablierten Piloten wie Weltmeister Lewis Hamilton, Red-Bull-Hoffnung Max Verstappen oder Ex-Serien-Champ Sebastian Vettel nicht erleben – selbst wenn sich Letzterer nach sechs Jahren bei Ferrari nun im Aston Martin auf ein komplett neues Team samt Mercedes-Motor einstellen muss. Wegen der Corona-Pandemie wurden die radikalen Reglementänderungen mit vereinfachten vorderen Flügeln oder den breiteren 18-Zoll-Felgen auf 2022 verschoben.

Weniger Abtrieb

Die Chassis haben sich also nicht grundlegend verändert. Damit jedoch die aktuelle Reifengeneration noch diese Saison übersteht, werden die Autos rund zehn Prozent weniger Abtrieb haben. Akribisch haben die Rennställe über die vergangenen Monate bei der Entwicklung ihrer Wagen aber nicht nur an diesen Parametern gefeilt. Branchenprimus Mercedes hat zum Beispiel intensiv am Motor getüftelt, was wegen der erst Mitte Dezember zu Ende gegangenen Vorsaison für zusätzlichen Druck gesorgt hat.

Was der Südtiroler Steiner vor den Mini-Testfahrten sagte, gilt aber grundsätzlich für alle Teams. "Die Erwartung ist, dass wir so viele Runden wie möglich fahren und so viele Daten wie möglich von den neuen Wagenteilen mit dem neuen Reglement für den reduzierten Abtrieb bekommen", erläuterte der Haas-Teamchef. "Das ist alles, was wir tun können. Wir haben nur eine begrenzte Zeit, also müssen wir einfach versuchen, das Beste daraus zu machen." (APA/dpa, 11.3.2021)