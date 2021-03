Dezent ist anders, aber das ist auch nicht das Ziel des Asus ROG Phone 5. Foto: ASUS

Wie viel RAM machen in einem Smartphone überhaupt SInn? Eine Frage, die auch in einschlägigen Foren seit Jahren durchaus kontrovers diskutiert werden. Klar ist jedenfalls, dass die Hersteller immer mehr davon in ihre Geräte packen, einfach weil es sich auf der Spezifikationsliste gut macht. Wer die 12 GB bei manchen aktuellen High-End-Smartphones bereits für exzessiv hält, der wird nun beim neuesten Gerät von Asus nicht mehr aus dem Staunen herauskommen.

Ausstattung

Das ROG Phone 5 liefert in seiner Ultimate-Ausführung nämlich ganze 18 GB RAM mit. Auch sonst setzt Asus zum stolzen Preis von 1.299 Euro auf das Beste vom Besten. So ist ein aktueller Snapdragon 888 enthalten, das 6,78 Zoll große OLED-Display bietet eine Auflösung von 2.448 x 1.080 Pixel und eine Bildwiederholrate von bis zu 144 Hz. Der lokale Speicherplatz fällt mit 512 GB (UFS 3.1) ebenso üppig aus wie der Akku mit 6.000 mAh, der noch dazu mit bis zu 65 Watt geladen werden kann.

Grafik: Asus

Entsprechend groß – und vor allem dick – fällt das Smartphone auch aus: 172,8 x 77,2 x 10,29 mm gibt der Hersteller an. Das Gewicht ist mit 238 Gramm entsprechend. Andere Leistungsmerkmale sind eine 64-Megapixel-Hauptkamera (f/1.8), eine 13-Megapixel-Ultraweitwinkelkamera (mit einem sehr großen Betrachtungswinkel von 125 Grad) und eine 5-Megapixel-Makrokamera. Als Software läuft auf dem Gerät Android 11 mit dem eigenen ROG UI von Asus.

Alternativen

Wer mit etwas weniger RAM und Storage auskommt, für den gibt es auch das ROG Phone 5 Pro (16 GB RAM) sowie das reguläre ROG Phone 5 (ab 8 GB). Letzteres beginnt dafür auch schon bei 799 Euro. Die Zielgruppe der Geräte sind vor allem Gamer, die absolute Topperformance in allen Bereichen haben wollen. Dazu passend gibt es auch einige Möglichkeiten, die CPU-Leistung noch weiter in die Höhe zu schrauben, um dann die zusätzliche Hitzeentwicklung mit einem externen Lüfter in den Griff zu bekommen. Dieser Kühler ist aber nur bei den beiden teureren Modellen im Lieferumfang mit dabei.

Ebenfalls den Ultimate- und Pro-Versionen vorbehalten ist ein kleiner LCD-Bildschirm auf der Rückseite, der für kleine Nachrichten und Grafiken genutzt werden kann – ROG Vision nennt das der Hersteller. Sowohl Basis- als auch Pro-Version können ab sofort erworben werden, die Ultimate-Ausgabe soll zu einem späteren Zeitpunkt folgen und auch in der Stückzahl limitiert sein. (apo, 11.03.2021)