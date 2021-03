19.40 REPORTAGE

Re: Mein Leben für Tiere – Eine Schottin und ihr Tierhospiz Alexis Fleming lebt an der Küste Schottlands zusammen mit mehr als 100 Ziegen, Schafen, Schweinen und Hühnern, die sie vor dem Schlachthof gerettet hat. Bis 20.15, Arte

20.15 KOMÖDIE

Abgang mit Stil (Going in Style, USA 2017, Zach Braff) Als von einem Tag auf den anderen die Pensionszahlungen ausbleiben, fassen die Rentner Willie, Joe und Al einen Plan, der von krimineller Energie zeugt. Scrubs-Star Zach Braff konnte sich für sein vergnügliches Remake der 1979er-Komödie Die Rentnergang ganz auf sein formidables Hauptdarsteller-Trio Morgan Freeman, Michael Caine und Alan Arkin verlassen. Bis 22.10, Puls 4

20.15 DRAMA

Leben über Kreuz (D 2021, Dagmar Seume) In Dagmar Seumes Drama warten zwei sehr unterschiedliche Familien auf ein Spenderorgan. Während die jeweiligen Partner für eine Spende ungeeignet sind, wäre theoretisch eine Transplantation zwischen den Familien möglich. Dieser Lösung steht zunächst eine Ethikkommission entgegen. Bis 21.45, Arte

Foto: ZDF, Engels

22.25 THRILLER

Die schwarze Windmühle (The Black Wind-mill, USA 1974, Don Siegel) Michael Caine

als Geheimagent auf der Suche nach seinem entführten Sohn. Handfest inszeniert von Regiemeister Don Siegel (Dirty Harry). Bis 0.05, 3sat

22.35 DOKUMENTATION

Universum History: Die Weltreisende – Pionierin des Nordens Rund 500 Jahre vor Christoph Kolumbus entdeckte die isländische Seefahrerin Gudrid Thorbjarnardóttir neue Wege und Welten: Achtmal überquerte sie den Atlantik, reiste um das Jahr 1000 ins heutige Kanada und brachte dort ein Kind zur Welt. Bis 23.20, ORF 2

22.55 THEATER

Der Kirschgarten Anton Tschechows letztes Stück in der Inszenierung von Regisseurin Amélie Niermeyer im Theater in der Josefstadt, die Darsteller wie Otto Schenk, Sona MacDonald und Alexander Absenger zur Höchstform brachte. Bis 1.00, ORF 3

23.40 KONZERT

Melanie De Basio in Concert 2018 trat die belgische Sängerin und Querflötistin Melanie De Biasio mit ihren dunkel schillernden Songs im Pariser Odéon-Theater auf. Bis 1.05, Arte

0.10 MINISERIE

Meine geniale Freundin (L’amica geniale, I/USA 2018, Saverio Constanzo) Als die über 60-jährige Elena Greco vom spurlosen Verschwinden ihrer langjährigen besten Freundin Lila Ceruollo erfährt, erinnert sie sich an die gemeinsame Vergangenheit in einem Armenviertel Neapels zurück. Die Verfilmung des ersten Romans von Elena Ferrantes erfolgreicher Tetralogie gewinnt ihre Kraft aus großartigen Hauptdarstellerinnen sowohl

im Kindes- als auch im Jugendlichenalter. Der ORF_zeigt die erste Staffel in vier Teilen. Bis 2.00, ORF 2

Foto: ORF/Fremantle/Eduardo Castaldo