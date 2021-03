Wenn die Infektionszahlen stimmen, kann man sich Ende März im Schanigarten treffen. In Wien sollen auch auf öffentlichen Plätzen Gastroinseln entstehen. Foto: Corn

Wenn Ende März die Lokale wieder aufsperren dürfen, dann nur outdoor. Für Betriebe, die selbst keine Schani- oder Gastgärten besitzen, plant die Stadt Wien, öffentliche Plätze zu öffnen. Diese Schanigartenareale sollen mit 2,8 Millionen Euro von der Stadt gefördert werden, erklärte Wiens Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) am Donnerstag vor Journalisten.

"Wir arbeiten sehr intensiv mit den Sozialpartnern – insbesondere der Wirtschaftskammer – daran, dass wir sogenannte Gastroinseln vorbereiten", sagte Ludwig im Wiener Rathaus. Ob die Lokale, wie ursprünglich geplant, ab dem 27. März tatsächlich geöffnet werden dürfen, konnte Ludwig vorerst noch nicht beantworten. Die Lockerungsschritte seien eine Frage, die am kommenden Montag bei einem gemeinsamen Treffen der Landeshauptleute mit der Bundesregierung diskutiert würde.

Öffnung auf der Kippe

Einer Öffnung könnten die momentan hohen Neuinfektionszahlen im Wege stehen. Die Entwicklung der Zahlen stimme Ludwig "sehr besorgt". Fast 3000 Ansteckungen innerhalb 24 Stunden wurden am Donnerstag gemeldet. Allerdings: "Ich bin nach wie vor der Meinung, dass es sinnvoller ist, den Menschen die Möglichkeit zu geben, in einem regulierten und strukturierten Rahmen die Freizeit zu genießen."

In Wien werde man das Projekt Gastroinseln jedenfalls weiter planen, auch wenn die Öffnung der Lokale noch nicht in Stein gemeißelt ist. Diese würde zu jenem Zeitpunkt anlaufen, an dem auch die Schanigärten der Gastronomen öffnen dürfen, sagte er: "Wir sind vorbereitet." Genauere Details darüber, an welchen Plätzen oder in welchen Parks die Gastroinseln der Stadt geplant sind, verriet der Stadtchef nicht. Ausgeschlossen wurde vom Büro des Wiener Wirtschaftsstadtrats Peter Hanke (SPÖ) bereits der Rathausplatz – dieser sei mit diversen anderen Outdoor-Veranstaltungen gut gebucht. Dadurch könnten sich schnell logistische Probleme ergeben, schließlich wisse man nicht, wie lange die Gastronomie nur an der freien Luft erlaubt sein werde.

Das von Ludwig mit 2,8 Millionen dotierte Budget für die Gastroinseln soll jedenfalls für die Dauer von drei Monaten genutzt werden können.

Eine generelle Öffnung – indoor und outdoor –, wie sie in Vorarlberg am Montag bereits stattfinden wird, schloss Ludwig vorerst aus. Die Situation im Ländle sei eine "dramatisch andere". (ook, 11.3.2021)