Bekannte Marken, die da in den Game Pass wandern. Die meisten davon werden allerdings viele Spieler schon kennen.

Foto: Microsoft

Nach dem Kauf von Zenimax und dem dazugehörigen Entwickler-Studio Bethesda, überrascht Microsoft am Freitag mit 20 neuen Spielen im Xbox Game Pass. Zahlreiche Ableger bekannter Franchises, etwa Dishonored, Doom, The Elder Scrolls, Fallout und Wolfenstein, wandern in den Abo-Service, der auf Xbox, PC und in der Cloud genutzt werden kann.

Game-Pass-Kunden



Der Game Pass ist das Abo von Microsoft, bei dem man für etwa 12 Euro im Monat laufend neue oder eben alte Spiele zur Verfügung gestellt bekommt. Nach dem Kauf von Zenimax und dem dazugehörigen Entwickler-Studio Bethesda war es nur eine Frage der Zeit, bis ältere Titel des Studios im Game Pass aufschlagen würden. Abo-Kunden freuen sich auf Klassiker wie Fallout 4, The Elder Scrolls V: Skyrim oder das erste Doom von 1993.



16 dieser Titel sind sowohl auf PC, Xbox oder mobilen Geräten über die Cloud spielbar. Dieser Schritt soll noch einmal deutlich zeigen, dass es Microsoft in ihrer aktuellen Strategie weniger um neuen Plattformen wie die Xbox Series X/S geht, sondern vielmehr um mehr Game-Pass-Kunden, die den Service auf der Plattform ihrer Wahl nutzen können.



Das Angebot im Überblick. Foto: Microsoft

Blick in die Vergangenheit



Erst vor ein paar Tagen hatte der Xbox-Chef Phil Spencer verlautbart, dass künftige Titel von Bethesda "von Fall zu Fall" entschieden werden, ob sie außerhalb der Microsoft-Welt erscheinen werden. Bevor aber The Elder Scrolls 6 oder ein neues Doom erscheinen, will der US-Konzern Kunden zunächst einmal mit Spielen aus der Vergangenheit an ihren Service binden.



Hier die Liste der Spiele, die ab Freitag im Game Pass enthalten sind:

Dishonored Definitive Edition (Konsole, PC, Cloud)

Dishonored 2 (Konsole, PC, Cloud)

DOOM (1993) (Konsole, PC, Cloud)

DOOM II (Konsole, PC, Cloud)

DOOM 3 (Konsole, PC, Cloud)

DOOM 64 (Konsole, PC, Cloud)

DOOM Eternal (Konsole, PC, Cloud)

The Elder Scrolls III: Morrowind (Konsole, PC)

The Elder Scrolls IV: Oblivion (Konsole, PC)

The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition (Konsole, PC, Cloud)

The Elder Scrolls Online (Konsole, Console)

The Evil Within (Konsole, PC, Cloud)

Fallout 4 (Konsole, PC, Cloud)

Fallout 76 (Konsole, PC, Cloud)

Fallout: New Vegas (Konsole)

Prey (Konsole, PC, Cloud)

RAGE 2 (Konsole, PC, Cloud)

Wolfenstein: The New Order (Konsole, PC, Cloud)

Wolfenstein: The Old Blood (Konsole, PC, Cloud)

Wolfenstein: Youngblood (Konsole, PC, Cloud)

(aam, 12.3.2021)