Für Veranstaltungen soll eine 100-Personen-Regel gelten. Foto: APA/BARBARA GINDL

Am Freitag soll eine umfassende Novelle der 4. Covid-Schutzmaßnahmenverordnung den Hauptausschuss des Nationalrats passieren. Der Entwurf dazu präzisiert die Lockerungen in Vorarlberg und sieht auch Änderungen für den Rest des Landes vor. Wird er in dieser Form beschlossen, kommt es zu weitreichenden Lockerungen – zumindest im Ländle. Hier die Details und die strittigen Punkte.

Frage: Was soll in Vorarlberg nun wieder aufsperren, das im Rest des Landes noch zu ist?

Antwort: So einiges. Allen voran, und das war der strittigste Punkt in den Vorverhandlungen, die Gastronomie – drinnen wie draußen. Allerdings sollen strenge Regeln gelten: Das Betreten von Lokalen soll laut Verordnungsentwurf nur zwischen 6 und 19 Uhr erlaubt sein. Eigentlich war ausgemacht, dass man bis 20 Uhr offen haben dürfe, wie am Donnerstag bereits der Neos-Abgeordnete Gerald Loacker kritisierte. Und, auch das ist überraschend: Sogar am Tisch soll, so steht es im Entwurf, es eine FFP2-Masken-Pflicht geben, eigentlich hatte man sich auf eine maskenfreie Gastro geeinigt.

Frage: Was ist da los bei diesen Unklarheiten?

Antwort: Vom Land Vorarlberg heißt es zum STANDARD: "Weder gibt es eine Sperrstunde um 19 Uhr – vielmehr gilt die Ausgangsbeschränkung wie für alle um 20 Uhr –, noch muss am Tisch in der Gastronomie bei der Konsumation eine Maske getragen werden." Das Gesundheitsministerium bestätigte das laut "Vorarlberger Nachrichten": Nach Gesprächen sei der 19-Uhr-Passus wieder gestrichen worden. Was die Maskenpflicht angeht, so heißt es laut Medienberichten vom Ministerium, die gelte eigentlich nur bis zum Erreichen des Platzes, im Verordnungsentwurf findet sich das so allerdings noch nicht.

Frage: Was ist fix an den Gastro-Regelungen?

Antwort: Klar sein dürfe: Zwischen den Tischen muss zwei Meter Abstand oder eine andere Barriere sein. Erlaubt sind vier Personen aus zwei Haushalten plus Kinder oder mehr Personen, sofern sie aus einem Haushalt kommen. Gegessen werden darf nur am Tisch, Selbstbedienung ist verboten, und beim Essen oder Trinken darf auf jeden Fall – wie auch nicht – die Maske abgenommen werden. Die Gäste müssen getestet sein: entweder mit einem 48 Stunden alten Antigentest oder einem 72 Stunden alten PCR-Test.

Frage: Was ändert sich noch?

Antwort: Auch Veranstaltungen – also etwa Hochzeitsfeiern, Geburtstagsfeiern, Fahrten mit Reisebussen oder Kongresse – sollen ab Montag in Vorarlberg erlaubt sein. Auch hier sind im Entwurf Regeln vorgesehen: Die Sitzplätze müssen gekennzeichnet sein, außerdem darf nur die Hälfte der Kapazitäten ausgeschöpft werden, wobei die Obergrenze bei 100 Personen liegt. Auch hier gilt Masken-, Test- und Abstandspflicht, es soll – im Gegensatz zur Gastro – aber auch ein Selbsttest gelten, solange das Ergebnis in einem behördlichen Datenverarbeitungssystem erfasst wurde. Speisen und Getränke dürfen bei Veranstaltungen nicht ausgeschenkt werden, außerdem brauchen Veranstalterin oder Veranstalter ein Präventionskonzept. Ob das auch eingehalten wird, soll die Bezirksverwaltungsbehörde stichprobenartig überprüfen.

Frage: Was ist mit Kino, Theater und alledem?

Antwort: Auch die sogenannten Kultur- und Freizeitbetriebe sollen wieder aufmachen. Dazu zählen etwa Bäder, Wettbüros, Kasinos, Theater, Kinos und Einrichtungen zur Ausübung der Prostitution. Letzteres ist allerdings eher irrelevant, weil es in Vorarlberg keine legalen Bordelle gibt. Für alle genannten Einrichtungen sollen dieselben Regeln wie für Veranstaltungen gelten.

Frage: Angekündigt waren bestimmte Lockerungen für Jugendliche, was wurde aus denen?

Antwort: Wie auch im Rest des Landes soll der Sport für Kinder und Jugendliche bis 18 Jahren gelockert werden. Auch da darf man in Vorarlberg ein wenig mehr als im Rest Österreichs: Da sollen draußen 20 Jugendliche mit zwei Betreuungspersonen sporteln dürfen, drinnen gelten zehn Jugendliche und eine Betreuungsperson. Indoor müssen die Jugendlichen getestet sein, auch hier gelten Selbsttests, solange das Ergebnis behördlich aufscheint. Körperkontakt ist aber weitgehend verboten. Betreuungspersonen müssen seit maximal sieben Tagen getestet sein oder Maske tragen. Außerdem ist es erlaubt, dass an einem Ort mehrere Trainings gleichzeitig stattfinden, solange "eine Durchmischung der Personen" nicht möglich ist. Vorgesehen ist auch eine Kontaktdatenerhebung.

Für außerschulische Jugendarbeit sollen in Vorarlberg ähnliche Regeln gelten: Da sollen draußen wie drinnen 20 Personen bis 18 Jahren plus drei Betreuungspersonen zusammenkommen dürfen, in Innenräumen gilt (Selbst-)Testpflicht für die Jugendlichen. Die Betreuungspersonen brauchen einen maximal eine Woche alten Test oder müssen FFP2-Maske tragen. Wie immer gilt: Unter zehn Jahren braucht man keinen Test. Bei der Jugendarbeit gibt es noch eine Besonderheit: Es herrscht nicht zwingend Masken- und Abstandspflicht, der Veranstalter selbst soll sich überlegen, wo und wann genau diese gelten soll – nach Stand der Wissenschaft und solange man nicht komplett auf Maske und Abstand verzichtet.

Frage: Was ist in Vorarlberg dann eigentlich noch verboten?

Antwort: Einiges. So soll die Ausgangssperre zwischen 20 und 6 Uhr weiterhin gelten. Auch Masken- und Abstandspflichten bleiben, Vorarlberg soll auch nicht von den Freizeit- oder Berufsgruppentests ausgenommen werden. Auch die Hotels sollen geschlossen bleiben, in Alters- und Pflegeheimen sowie in Kuranstalten gelten weiter dieselben Regeln wie im Rest des Landes.

Frage: Was soll sich in den anderen acht Bundesländern ändern?

Antwort: Auch hier sind bestimmte Lockerungen geplant: Ab Montag sollen Jugendsport und Jugendarbeit wieder erlaubt sein, wenn auch teils mit strengeren Regeln als in Vorarlberg: Jugendsport ist nur draußen und mit bis zu zehn plus zwei Personen erlaubt, Selbsttests sind außerhalb des Ländles nicht gültig. Auch bei der Jugendarbeit gelten zehn plus zwei erlaubte Personen und die genannten Testvorschriften. Außerdem sollen – unabhängig vom Alter – Selbsthilfegruppen wieder erlaubt werden. Ab 1. April soll es außerdem für Betriebe mit über 51 Mitarbeitern oder Mitarbeiterinnen ein verpflichtendes Präventionskonzept geben. Abgesehen davon bleiben österreichweit die Regeln streng: Die Ausgangsbeschränkungen und alle anderen Maßnahmen sollen erneut verlängert werden. (Gabriele Scherndl, 12.3.2021)