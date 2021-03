"Wohnen in der Kaiyuan Street" nennt sich dieses kürzlich fertiggestellte Wohnprojekt in der chinesischen Millionenstadt Yancheng. Errichtet wurde es vom Projektentwickler China Eagle Group (CEG) mit Sitz in Schanghai, die Pläne stammen vom österreichischen Architekturbüro Baumschlager Eberle.