Genau vor einem Jahr begann der erste Lockdown in Österreich. Vieles war zu diesem Zeitpunkt noch ungewiss, kaum jemand konnte erahnen, was die damals neue Situation für die Welt bedeuten könnte und welche Auswirkungen die Pandemie mit sich bringen würde. Doch im Lauf der Zeit erfuhr man immer mehr über die Verbreitung des Virus, welche Maßnahmen im Kampf dagegen wirksam sind und welche weniger. Ende letzten Jahres hat auch die weltweite Impfaktion gegen Covid-19 begonnen, und Testen ist bei vielen Menschen an der Tagesordnung. Doch welcher Test ist eigentlich am zuverlässigsten, und was sagt der Dispersionsfaktor aus? Machen Sie das Quiz!

Und, wie haben Sie abgeschnitten? Teilen Sie Ihr Ergebnis im Forum! (mawa, 15.3.2021)