Auch Spaß muss sein: Garnet Hathaway von den Washington Capitals und Andy Andreoff von den Philadelphia Flyers.

Foto: imago images/Icon SMI

Philadelphia – Die Philadelphia Flyers haben ohne den aufgrund einer Handverletzung weiter pausierenden Michael Raffl in der National Hockey League (NHL) eine 3:5-Heimniederlage gegen die Washington Capitals kassiert. Nic Dowd traf am Donnerstag (Ortszeit) zweimal für die Gäste, die den siebenten Sieg in den jüngsten acht Spielen anschrieben. Russlands Eishockey-Star Alex Owetschkin traf für die Capitals einmal.

Der 35-Jährige rückte in der "ewigen" Torschützenliste dank seines 715. Karrieretreffers damit bis auf zwei Tore an NHL-Legende Phil Esposito heran. (APA;12.3.2021)



NHL-Ergebnisse vom Donnerstag:

Philadelphia Flyers – Washington Capitals 3:5

Carolina Hurricanes – Nashville Predators 5:1

Columbus Blue Jackets – Florida Panthers 4:5 n.V.

Dallas Stars – Chicago Blackhawks 2:4

Buffalo Sabres – Pittsburgh Penguins 2:5

Boston Bruins – New York Rangers 4:0

Toronto Maple Leafs – Winnipeg Jets 4:3 n.V.

Detroit Red Wings – Tampa Bay Lightning 6:4

Calgary Flames – Montreal Canadiens 2:1

New York Islanders – New Jersey Devils 5:3