In einem Video zeigt der Youtuber Wulff Den, wie er den Film von Christopher Nolan in fünf Module quetscht

Fünf Module waren für den Film "Tenet" nötig.

Foto: Wulff Den

Fünf Module des 1990er-Handhelden Game Boy Advance benötigt es, um den etwas verwirrenden Action-Film "Tenet" darauf unterzubringen. Dazu nötig ist einiges an Software und viel Geduld, wie der Youtuber Wulff Den in einem Video erklärt.

Gemacht für die Leinwand



Das würde dem Regisseur Christopher Nolan wohl nicht gefallen, was hier mit seinem Film "Tenet", der im Dezember 2020 erschienen ist, passiert. "Dieser Film ist für den Sound und das Bild großer Leinwände gedacht," wird der bekannte Filmemacher auch im Video von Youtuber Wulff Den zitiert. Genau das hat den Bastler motiviert, das technische Kunstwerk auf ein Minimum zu reduzieren und es auf Game-Boy-Advance-Module zu speichern.

WULFF DEN

Komprimiert auf eine Auflösung von 192 x 128 und lauffähig mit sechs Bildern pro Sekunde, ist das Ergebnis wohl nicht genau das, was sich Nolan (The Dark Knight, Memento, Dunkirk, Interstellar) für seinen neuesten Film gewünscht hat. Die Leistung von Wulff Den ist dennoch erwähnenswert, auch wenn das Erlebnis vorerst ihm vorbehalten bleibt.

Im Video erklärt er die Tools, die er für den Prozess benötigt hat und zeigt auch die wundervoll bedruckten Module.



Im Video erklärt der Youtuber auch die Tools, die er für die Erstellung benutzt hat. Foto: Wulff Den

Wer das Video nicht auf Youtube sehen will, sondern sich das ROM herunterladen will, zum Beispiel in einen GBA-Emulator, der kann das hier tun. (red, 12.3.2021)