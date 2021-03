Wann haben Sie das letzte Mal eine Kassette in der Hand gehalten, in den Kassettenrekorder oder Walkman gesteckt und gelauscht, was sich darauf befindet? Bei den meisten ist es wohl schon eine ganze Ewigkeit her. Vielleicht ist man gelegentlich beim Ausmisten auf die eine oder andere kleine Plastikbox gestoßen und hat sie mit einem Schmunzeln wieder zurück in die Lade oder den Karton im Keller oder Dachboden gelegt – zu viele Erinnerungen sind damit verbunden, als dass man sie einfach entsorgen könnte.

Welche war Ihre absolute Lieblingskassette? Foto: malerapaso Getty Images/iStockphoto

Ein Mixtape sagt mehr als tausend Worte

Ja, Kassetten und auch CDs erinnern an eine Zeit vor Spotify, Youtube und Co. Sie waren die Heldinnen ihrer Zeit und ermöglichten erstmals abseits des Radios, Musik außerhalb des eigenen Wohnraums zu hören und sogar selbst zusammenzustellen. Dabei brauchte man mitunter Feingefühl und Geduld:

Neben dem Eigengebrauch fungierte die Kassette außerdem als optimales Geschenk für Freunde, aber ganz besonders für die Angebetete oder den Angebeteten. Denn auf keinem anderen Weg konnte man seine Gefühle besser ausdrücken als mit einem aufwendig zusammengestellten Mixtape, wie sich dieser User erinnert:

Welche Erinnerungen haben Sie an Kassetten?

Welche Mixtapes haben Sie zusammengestellt oder als Geschenk erhalten? Haben Sie diese immer noch? Welche gekauften Musikkassette hörten Sie gern? Tauschen Sie sich im Forum aus! (mawa, 16.3.2021)