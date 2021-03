Die Entwickler folgen dem Beispiel weiterer IT-Konzerne. Foto: AFP/Ronny Hartmann

Google und die Softwareentwickler hinter dem Open-Source-Projekt Linux beschlossen bereits vergangenen Sommer, antirassistische Bemühungen auch auf Programmiersprachen anzuwenden und auf eine inklusive Terminologie zu setzen. Google strich deshalb Begriffe wie "Blacklist" und "Whitelist", die Linux-Entwickler beschlossen die Abkehr von "Blacklist" und "Slave". Diesem Beispiel folgen nun das Python-Release-Management-Team und die Betreiber der Versionsverwaltung Gitlab. Denn "Master" soll nun mit "Main" ersetzt werden können.

Die Reaktion und Anpassung der Begriffswahl soll unter anderem mit der seit Monaten andauernden Protestwelle gegen Rassismus und Polizeigewalt zusammenhängen. Im Fokus stehen dabei die Master/Slave-Architekturen, die einen Bezug zur Sklaverei widerspiegeln, berichtet "Heise". In der Versionsverwaltung wird der "Master"-Begriff traditionell für den Hauptzweig eines Projekts verwendet.

Schrittweise Umstellung

Schon vergangenen Sommer erklärte auch der CEO der Plattform Github auf Twitter, dass man an der Ersetzung des "Master"-Begriffs arbeite. Die im darauffolgenden Monat veröffentlichte Version 2.28 ermöglichte dann bereits das Ändern des Standardnamens für den Hauptzweigs. Im Rahmen eines Blogbeitrags kündigte nun auch Gitlab weitere Anpassungen an. Demnach sollen sich Namen zukünftig nicht nur verändern lassen, sondern für Hauptzweige neu angelegter Repositories standardmäßig von "Master" zu "Main" wechseln lassen.

Die Umstellung soll dabei schrittweise geschehen. Mit Erscheinen der Version 13.11 am 22. April wird die Namensänderung zwar möglich sein, standardmäßig jedoch weiterhin "Master" zum Einsatz kommen. Mit Version 14.0, die einen Monat darauf veröffentlicht werden soll, wird dann "Main" als Voreinstellung für neue Projekte verwendet werden. Es wird jedoch weiterhin möglich sein, individuelle Standardnamen festzulegen. Wenn erwünscht, können Teams also den alten Begriff verwenden.

Umbenennung steht bevor

Auch das Team hinter der Programmiersprache Python plant eine solche Namensänderung. Diese betreffe jedoch nur diejenigen, die an der Weiterentwicklung ebendieser beteiligt sind, so "Heise". Wer Python für das Schreiben von Anwendungen verwendet, müsse keine großen Veränderungen befürchten. Die Umbenennung des Hauptzweigs soll im Zuge der Veröffentlichung der ersten Betaversion des kommenden Python 3.10 geschehen, die am 3. Mai erscheinen soll. (red, 12.3.2021)