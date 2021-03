In einem EU-Gesundheitsgremium hat es dem Kanzler zufolge Deals mit Pharmafirmen um Impfstoffe gegeben. Österreich habe noch keinen Schaden davon genommen

Kurz kritisiert, dass die ungleiche Verteilung nicht dem Gedanken der EU entspreche. Foto: Foto: APA/ROLAND SCHLAGER

Wien – Es war ein durchaus bemerkenswerter Auftritt von Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP). Der Kanzler kritisierte Freitagmittag in einer eilig einberufenen Pressekonferenz, dass die Impfdosen in der EU unterschiedlich verteilt werden. Demnach soll es neben der EU-Beschaffung von Impfstoffen auch weitere Deals zwischen Pharma-Firmen und einzelnen Mitgliedsstaaten gegeben haben. Diese sollen laut Kurz im sogenannten Steering Board der EU getroffen worden sein. Daraus habe sich ein Ungleichgewicht bei der Verteilung der Impfdosen ergeben: Die Lieferungen erfolgen nicht nach dem Bevölkerungsschlüssel, so Kurz. "Das ist nicht das, was Staats- und Regierungschefs vereinbart haben."

"In diesem Gremium hat es einen Basar um die Impfstoffe gegeben", sagte Kurz. Details aus diesen Verträgen seien ihm nicht bekannt. Besonders brisant: Clemens Auer, Sonderbeauftragter für Gesundheit im Ministerium unter Rudolf Anschober (Grüne), ist auch stellvertretender Vorsitzender dieses EU-Lenkungsgremiums und ist federführend bei der Beschaffung von Corona-Impfstoffen dabei.

Österreich selbst habe bisher bei den Lieferungen noch keinen Schaden genommen, wie Kurz sagte. Allerdings seien etwa Staaten wie Bulgarien oder Lettland stark benachteiligt worden.

Setze sich diese Entwicklung wie von Kurz befürchtet fort, würde Malta bis Ende Juni drei Mal so viele Impfdosen pro Kopf erhalten wie Bulgarien. Auch die Niederlande würden bevorzugt behandelt und bekämen bis dahin das Doppelte von Kroatien.

Wenn sich der Trend fortsetzt, so Kurz, hätten manche Länder ihre Bevölkerung bereits Ende Mai durchgeimpft. Andere Länder wie Bulgarien oder Lettland würden dies mit den geplanten Impfstofflieferungen erst "Ende des Sommers oder im Herbst" schaffen.

EU-Kommission räumt Abweichung von Schlüssel ein

Die EU-Kommission räumte Abweichungen vom ursprünglich vereinbarten Bevölkerungsschlüssel wenig später ein. Die EU-Staaten könnten sich im Steering Board für mehr oder weniger Impfstoffe entscheiden. "In diesem Kontext ist ein neuer Verteilungsschlüssel möglich", sagte ein EU-Kommissionssprecher am Freitag in Brüssel.

So könnten die Mitgliedstaaten entscheiden, ob sie von Lieferungen ein "Opt-out" in Anspruch nehmen, sagte der Sprecher. Der Steuerungsausschuss mit Gesundheitsbeamten der Mitgliedstaaten sei wichtig bei der Umsetzung der Verträge. Entscheidungen in dem Board würden aber zwischen den EU-Staaten und der EU-Kommission gemeinsam vereinbart.

Die EU-Kommission halte an ihrem Ziel fest, dass bis Ende des Sommers alle Erwachsenen in der EU geimpft seien, sagte ein Sprecher der EU-Behörde weiter. Die Impfstofflieferungen seien eine wichtige Komponente, aber nicht die einzige.

Impfrekord in Österreich

Erfreuliche Entwicklungen gibt es unterdessen von der laufenden Impfkampagne in Österreich zu vermelden: Laut Dashboard des Gesundheitsministeriums wurden am Donnerstag 38.435 Personen in Österreich geimpft. Der bisherige Tagesrekord vom vergangenen Freitag (31.180 Impfungen) wurde damit deutlich überboten.

Aufgrund der in dieser Woche eingetroffenen Impfstofflieferungen nach Österreich ist davon auszugehen, dass dieses hohe Niveau in den nächsten Tagen gehalten, wenn nicht weiter überboten werden könnte.667.570 Menschen, das sind 8,61% der impfbaren Bevölkerung über 16 Jahren, haben eine erste Dosis erhalten. 261.927 Menschen (3,38%) haben die für einen vollständigen Impfschutz notwendigen Impfdosen erhalten. (and, krud, APA, 12.3.2021)