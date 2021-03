Das Haus an der Upper East Side soll einer der Orte von Epsteins Taten gewesen sein. Foto: GETTY IMAGES/KEVIN HAGEN

Washington / New York – Das berüchtigte New Yorker Stadthaus des verurteilten und inzwischen toten Sexualstraftäters Jeffrey Epstein hat Medienberichten zufolge für 51 Millionen Dollar (42 Millionen Euro) den Besitzer gewechselt. Der Erlös solle an das Programm zur Entschädigung der Opfer Epsteins (EVCP) überwiesen werden, berichteten mehrere US-Medien am Donnerstag unter Berufung auf einen Anwalt des Epstein-Nachlasses. Der Käufer wurde nicht namentlich genannt.

Der schwerreiche Geschäftsmann Epstein soll dutzende Minderjährige missbraucht und zur Prostitution gezwungen haben. 2008 hatte er einen Deal mit der Staatsanwaltschaft abgeschlossen und war so einem Bundesverfahren wegen Missbrauchsanschuldigungen entgangen. Er bekannte sich schuldig und saß ohne Verfahren vor einem Bundesgericht eine Gefängnisstrafe von 13 Monaten ab. Im Sommer 2019 wurde er in New York erneut angeklagt, woraufhin er sich in einer Gefängniszelle das Leben nahm.

Mehr als 50 Millionen Dollar an Opfer ausgezahlt

Seine Häuser vor allem in New York und Florida sollen die Orte seiner Taten gewesen sein. Das nun verkaufte Anwesen in einer der nobelsten Straßen der Upper East Side sollte ursprünglich 88 Millionen Dollar (74 Millionen Euro) kosten.

Das vom Nachlass unabhängig verwaltete Programm EVCP (Epstein Victims' Compensation Program) hatte Anfang Februar wegen Geldmangels die Auszahlung von Ansprüchen an Opfer des Geschäftsmanns ausgesetzt. Nach eigenen Angaben hatte es bis dahin mehr als 150 Anträge erhalten und mehr als 50 Millionen Dollar an Betroffene ausgezahlt. (APA, 12.3.2021)