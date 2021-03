Peter Patzak bei einer Vernissage, Oktober 2018. Foto: imago/Leopold Nekula/VIENNAERPORT

Wien – Der Künstler, Autor und Regisseur Peter Patzak, der nicht zuletzt mit der Krimiserie "Kottan ermittelt" Kultstatus erreichte, ist tot. Das bestätigten Freunde der Familie. Er verstarb am Donnerstag im Alter von 76 Jahren im Krankenhaus von Krems.

Der am 2. Jänner 1945 in Wien geborene Patzak studierte Psychologie, Kunstgeschichte und Malerei, bevor in den späten 1960ern erste Kurzfilme entstanden. Bis zum Spielfilm war es dann ein kurzer Weg, und so legte Patzak bereits in den 1970ern Arbeiten wie "Glückssache" mit Paula Wessely vor. Zu Patzaks bedeutendsten Kinoarbeiten gehört das Neonazi-Porträt "Kassbach" (1979).

Einer breiten Öffentlichkeit wird Patzak für seine Inszenierung der Figur des Major Kottan in Erinnerung bleiben. Bis 1983 entstanden 19 Folgen der ungewöhnlichen Krimiserie, mit der er österreichische Fernsehgeschichte schrieb. 2010 brachte Patzak mit "Kottan ermittelt: Rien ne va plus" seinen Kultkommissar noch einmal auf die Leinwand. Zugleich widmete er sich in seinen späten Jahren vermehrt der Malerei und wurde etwa im vergangenen September im Kunstforum mit einer eigenen Schau gewürdigt. (APA, 12.3.2021)