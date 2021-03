Petra Vlhova vor Mikaela Shiffrin in Führung – Der zweite Durchgang ist für 16.30 Uhr angesetzt

Liensberger in Aare. Foto: APA/AP/Lundahl

Aare – Die besten Slalomläuferinnen der Gegenwart liegen am Freitag auch zur Halbzeit des ersten von zwei Weltcup-Slaloms der alpinen Ski-Damen in Aare voran. Es führt die Slowakin Petra Vlhova vor der US-Amerikanerin Mikaela Shiffrin (+0,41 Sek.) und der Vorarlbergerin Katharina Liensberger (+0,57). Dahinter lauern die Schweizerinnen Wendy Holdener (+0,68) und Michelle Gisin (+1,15). Der zweite Durchgang ist für 16.30 Uhr (live ORF 1) angesetzt.

Als Siebente 1,65 Sekunden Rückstand hat Franziska Gritsch, bei Chiara Mair waren es bereits 1,98, bei Marie-Therese Sporer 2,66. Katharina Huber schied aus. Die ÖSV-Damen warten in diesem Winter noch auf einen Weltcupsieg. Im Kampf um die Slalomkugel mischt Weltmeisterin Liensberger als Dritte hinter Vlhova und Shiffrin noch mit. (APA; 12.3.2021)

1. Durchgang:

1. Petra Vlhova (SVK) 49,72

2. Mikaela Shiffrin (USA) 50,13 +0,41

3. Katharina Liensberger (AUT) 50,29 +0,57

4. Wendy Holdener (SUI) 50,40 +0,68

5. Michelle Gisin (SUI) 50,87 +1,15

6. Lena Dürr (GER) 51,03 +1,31

7. Franziska Gritsch (AUT) 51,37 +1,65

8. Martina Dubovska (CZE) 51,47 +1,75

9. Andreja Slokar (SLO) 51,53 +1,81

10. Kristin Lysdahl (NOR) 51,58 +1,86

11. Irene Curtoni (ITA) 51,60 +1,88

12. Laurence St-Germain (CAN) 51,62 +1,90

13. Ana Bucik (SLO) 51,64 +1,92

14. Chiara Mair (AUT) 51,70 +1,98

15. Paula Moltzan (USA) 51,83 +2,11

weiter:

20. Marie-Therese Sporer (AUT) 52,38 +2,66

28. Katharina Gallhuber (AUT) 52,86 +3,14

Nicht für 2. Durchgang qualifiziert:

32. Bernadette Lorenz (AUT) 53,24 +3,52

Ausgeschieden im 1. Durchgang: Katharina Huber (AUT), Roni Remme (CAN), Thea Louise Stjernesund (NOR), Emelie Wikström (SWE), Erin Mielzynski (CAN)