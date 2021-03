Austria bei Sturm- Oberösterreich-Derby in Ried, Finale im Lavanttal, St. Pölten will Altach auf Distanz halten

Für Feinschmecker: Rapid vs. Hartberg.

Foto: APA/ERWIN SCHERIAU

Wien- Laut Papierform ist die Rollenverteilung vor dem Fußball-Bundesliga-Duell am Sonntag zwischen Rapid und Hartberg klar. Die zweitplatzierten Hütteldorfer gelten gegen den Tabellensechsten als Favorit, doch Trainer Dietmar Kühbauer hält wenig von derartigen Zuschreibungen. Der Burgenländer warnte vor den Qualitäten der Steirer und ortete bei deren Trainer Markus Schopp bewusstes Understatement.

"Hartberg hat eine gute Mannschaft und einen riesigen Kader", sagte Kühbauer. Doch auch Rapids Kader könnte demnächst wieder größer werden – Mario Sonnleitner ist ins Training eingestiegen, Philipp Schobesberger dürfte am Freitag in der 2. Liga bei den Amateuren sein Comeback geben.

Matchfit für die Profis ist Taxiarchis Fountas, dessen Kopfverletzung im vorwöchigen Derby Wellen schlug. "Bei mir wird nie ein Spieler weiterspielen, wenn er ein Problem hat. Wir unterschätzen das keineswegs. Wenn der Arzt sagt, ein Spieler muss raus, dann geht er raus. Da wird der Arzt immer über dem Trainer stehen", betonte Kühbauer noch einmal in Anspielung auf die angebliche Meinungsverschiedenheit mit Club-Arzt Thomas Balzer.

Präsent ist das Derby bei Rapid auch noch deshalb, weil beim 0:0 einige hochkarätige Chancen ausgelassen wurden. Kühbauer will aber keine Tor-Krise herbeireden. "Wir machen das nicht großartig zum Thema. Alles, was man viel bespricht, kann dann im Kopf herumschwirren. Ein großes Drama daraus zu machen, wäre fehl am Platz."

Austria in Graz auf drei Zähler aus

Für die Austria könnte die Ausgangslage vor der Reise nach Graz nicht klarer sein. Alles andere als ein voller Erfolg bei Sturm wäre für die Wiener gleichbedeutend mit dem Ende der Hoffnungen auf den Sprung in die Meistergruppe. Selbst bei vollen Erfolgen in den abschließenden beiden Runden– kommende Woche geht es daheim gegen den WAC – ist die Austria auf fremde Hilfe angewiesen.

Im besten Fall stünden die Violetten am Sonntagabend mit einem Auswärtssieg aber sogar auf dem erhofften sechsten Platz. Dafür müsste Hartberg bei Rapid verlieren sowie die WSG Tirol in Wolfsberg nicht gewinnen. Austrias General Manager Peter Stöger unterstrich das Wesentliche: "Die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass wir zweimal gewinnen müssen, um noch eine Chance auf die Meistergruppe zu haben."

Derby in Ried



Im Oberösterreich-Derby zwischen der SV Ried und dem LASK stehen beide Teams in der Bringschuld. In Ried wuchs nach acht Spielen ohne Sieg der Unmut, Trainer Miron Muslic ist beim Tabellen-Zehnten angezählt. Selten standen die Chancen auf einen Auswärtssieg für den LASK so gut wie diesmal.



Finale im Lavanttal



In der Lavanttal-Arena steigt ein Duell mit Finalcharakter. Im Falle eines Sieges über die WSG Tirol würde der fünftplatzierte Gastgeber WAC den Grunddurchgang fix unter den Top Sechs abschließen und damit in der Meistergruppe weiterspielen. Der Tabellensiebente aus Wattens benötigt dringend Punktezuwachs, um die realistische Chance auf das obere Play-off zu wahren.

St. Pölten empfängt Altach



Der SKN St. Pölten will sich nicht mit den hinteren Rängen befassen, Altach den letzten Tabellenplatz weiter hinter sich wissen. In der vorletzten Runde des Grunddurchgangs der Fußball-Bundesliga sind beide Teams bestrebt, nach der Punkteteilung nicht ins Hintertreffen zu kommen. Vor dem direkten Duell am Sonntag (17.00 Uhr) in St. Pölten liegen fünf Zähler zwischen den neuntplatzierten Niederösterreichern und dem Elften aus Vorarlberg.

Sonntag:

SK Rapid Wien – TSV Hartberg (Wien, Allianz Stadion). Bisheriges Saisonergebnis: 3:1 (a); 2019/20: 3:3 (h), 2:2 (a), 1:0 (a), 0:1 (h)

Rapid: Strebinger – Stojkovic, Hofmann, Barac, Ullmann – D. Ljubicic, Petrovic – Schick, Demir, Fountas – Kara

Ersatz: Gartler – Greiml, Grahovac, Arase, Ritzmaier, Knasmüllner, Alar

Es fehlen: Kitagawa, Sonnleitner (beide Wadenverletzung), Schobesberger, Dibon, Velimirovic (alle rekonvaleszent bzw. im Aufbautraining)

Hartberg: Swete – Kainz, Gollner, Luckeneder, Klem – Horvat, Nimaga – Horvath, Rep, Flecker – Tadic

Ersatz: Sallinger – Rotter, Rakowitz, Ertlthaler, Ried, Heil, Chabbi, Lienhart, Schmerböck

Es fehlt: Lema (im Aufbautraining)

Fraglich: Lienhart, Schmerböck (beide im Aufbautraining)



Wolfsberger AC – WSG Tirol (Wolfsberg, Lavanttal-Arena). Bisheriges Saisonergebnis: 1:4 (a); 2019/20: 2:2 (h), 0:2 (a)

WAC: Kuttin – Novak, Baumgartner, Henriksson, Scherzer – Schöfl, Stratznig, Liendl, Taferner – Joveljic, Vizinger

Ersatz: Kofler – Lochoshvili, Giorbelidze, Pavelic, Wernitznig, Röcher, Peretz

Es fehlen: Leitgeb, Sprangler (beide im Aufbautraining)

WSG: Oswald – Koch, Behounek, Gugganig, Buchacher – Rogelj, Petsos, Celic, Rieder – Baden Frederiksen, Dedic

Ersatz: Ozegovic – Naschberger, Smith, Hager, Pranter, Anselm, Soares

Es fehlten: Schnegg (gesperrt), Gölles (Muskelverletzung)



SKN St. Pölten – SCR Altach (St. Pölten, NV Arena). Bisheriges Saisonergebnis: 4:0 (a); 2019/20: 0:6 (a), 0:3 (h), 0:2 (a), 2:0 (h)

St. Pölten: Riegler – Steinwender, Drescher, Muhamedbegovic – Blauensteiner, Booth, Tursch, R. Ljubicic, Schulz – Schmidt, Tetteh

Ersatz: Strasser – Majnovics, Pokorny, Halper, Metu, Davies, Hugi, Meister

Es fehlen: Schütz (Bänderblessur im Knöchel), Luxbacher (Zerrung), Maranda (Adduktoren), Asadi (Mittelfußknochenbruch)

Altach: Kobras – Thurnwald, Dabanli, Subotic, Edokpolor – Oum Gouet, Wiss, Haudum – Fischer, D. Nussbaumer, Meilinger

Ersatz: Ozegovic – Zwischenbrugger, Schreiner, Anderson, Maderner, Bukta, Obasi

Es fehlen: Netzer, Bumberger (beide im Aufbautraining)



SK Sturm Graz – FK Austria Wien (Graz, Merkur Arena, 17.00 Uhr, SR ). Bisheriges Saisonergebnis: 4:0 (a); 2019/20: 0:1 (a), 1:1 (h)

Sturm: Siebenhandl – Ingolitsch, Nemeth, Gorenc Stankovic, Dante – Hierländer, Jäger, Ljubic, Kuen – Yeboah, Jantscher

Ersatz: Schützenauer – Geyrhofer, Gazibegovic, F. Mwepu, Shabanhaxhaj, Balaj, Friesenbichler

Es fehlen: Wüthrich, Kiteishvili, Huspek (alle nur teilweise im Mannschaftstraining), Trummer (im Aufbautraining)

Austria: Pentz – Zwierschitz, Schösswendter, Palmer-Brown, Poulsen – Martel – Teigl, Fitz, Sarkaria – Pichler, Djuricin

Ersatz: Kos – Handl, Ebner, Wimmer, Jukic, Grünwald, Zeka, Monschein

Es fehlt: Suttner (Seitenbandriss im Knie)

Fraglich: Pichler (Sprunggelenk)



SV Ried – LASK (Ried, Josko Arena). Bisheriges Saisonergebnis: 0:3 (a); keine Ergebnisse 2019/20

Ried: Sahin-Radlinger – Meisl, Reifeltshammer, Boateng, Lercher – Bajic, Ziegl, Nutz, Möschl – P. Schmidt, Grüll

Ersatz: Gütlbauer – Stosic, Reiner, Kerhe, Lackner, Offenbacher, Gschweidl, Wießmeier

LASK: Schlager – Ramsebner, Trauner, Andrade – Ranftl, Holland, Michorl, Renner – Goiginger, Eggestein, Balic

Ersatz: Gebauer – Potzmann, Madsen, Grgic, Plojer, Altunbas, Reiter, Succar

Es fehlen: Gruber (Kreuzbandriss), Filipovic (Sprunggelenk), Karamoko (Adduktoren), Raguz (rekonvaleszent)

Fraglich: Wiesinger (Sprunggelenk), Goiginger (Magen)