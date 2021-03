Frauen aus anderen Zeiten: Alfhildr (Krista Kosonen, li.) und Urd (Ágústa Eva Erlendsdóttir) in der schrägen norwegischen Zeitreise-Serie "Beforeigners", zu sehen in der Mediathek der ARD. Foto: HBO Nordic

18.00 MAGAZIN

Bürgeranwalt über: Müll im Traunsee / Steinbruch im Kärntner Maltatal / Widerstand gegen ein Schotterabbauprojekt in Gerasdorf bei Wien. Bis 18.57, ORF 2

20.15 ÄGYPTEN

Geheimnisvolle Mumien (1-3/3) Erst moderne forensische Untersuchungen erlauben es, ein lebendiges Bild von Leben und Tod im Alten Ägypten zu zeichnen. In drei Teilen nimmt sich die Doku der Geheimnisse und Rätsel verschiedenster Mumien an. Bis 22.55, Arte

22.00 IN MEMORIAM PETER PATZAK

Kottan ermittel: So long Kottan (Ö 1981, Peter Patzak) In Erinnerung an den jetzt im Alter von 76 Jahren verstorbenen Kultregisseur Peter Patzak, der 19 Folgen der Krimiserie inszenierte: Major Kottan (Lukas Resetarits) wird telefonisch ein Mord angekündigt, der kurz darauf tatsächlich geschieht: In einem Hallenbad wird eine alte Frau umgebracht. Um 23 Uhr folgt die Doku Peter Patzak – Einen Augenblick später. Bis 23.30, ORF 2

22.30 EIN MANN SIEHT ROT

96 Hours (F/USA 2008, Pierre Morel) Ein Mädchenhändlerring und dessen Kunden lernen auf schmerzhafte Art, dass es keine gute Idee ist, ausgerechnet die Tochter eines ehemaligen US-Agenten zu entführen. Liam Neeson als Ein-Mann-Armee. Bis 0.05, Servus TV

22.45 DOKUMENTATION

Heldenplatz – Heldenbilder Wie entstehen Heldenbilder, wie haben sie sich in ihrer Wirkung und Definition im Laufe der Jahrhunderte verändert, und welche Rolle spielen Frauen in der überwiegend männlich definierten "heldischen Gedenkkultur"? Ein Film von Robert Gokl. Bis 23.35, ORF 3

23.00 SCHWIERIGER NEUBEGINN

Dämonen und Wunder (Dheepan, F 2015, Jacques Audiard) Der tamilische Freiheitskämpfer Dheepan (Antonythasan Jesuthasan) ist vor dem Bürgerkrieg in Sri Lanka nach Frankreich geflüchtet. In einem heruntergekommenen Pariser Vorort lebt er nun zum Schein mit Yalini, einer ihm fremden Frau, und wird in einen blutigen Bandenkrieg verwickelt. Mischung aus Sozialdrama und Thriller. Bis 0.50, 3sat

Streamingtipps

DIY-WAHNSINN

Das Hausboot Entertainer Olli Schulz und Youtuber Fynn Kliemann kaufen das alte Hausboot des verstorbenen Sängers Gunter Gabriel und wollen es in Eigenregie auf Vordermann bringen. Das Projekt ist – Überraschung! – dann doch weit aufwendiger als gedacht. Vier Folgen. Netflix

ZEITMIGRANTEN

Beforeigners In Oslo tauchen plötzlich Menschen aus vergangenen Epochen auf. Sie kommen aus der Steinzeit oder auch jener Zeit, als die Wikinger im Norden das Sagen hatten. Mit der Integration ins moderne Norwegen tun sie sich nicht immer leicht. Sechs Folgen. ARD-Mediathek

PANDEMISCHE LIEBE

Love in the Time of Corona Aus den ersten Wochen des Lockdowns erzählt die Miniserie vier parallele Geschichten, in denen der ganz private Umgang mit der Pandemie im Fokus steht. Gedreht wurde teils in den Häusern und Wohnungen der jeweiligen Schauspieler. Vier Folgen. Disney+

MEDIENIMPERIUM

Der Aufstieg der Murdoch-Dynastie (1-3/3) Rupert Murdoch, er wurde gerade 90, ist der mächtigste Mann der Medienwelt. Wer ist der Mensch hinter dem Medienmogul? Die dreiteilige Doku schildert Murdochs Weg an die Spitze des global agierenden Imperiums. Arte-Mediathek