"Geil! So treibt's Österreich" heißt das neue ATV-Format von Influencerin Nadine Mayerhofer. Foto: ATV/Edelmayer Fotografie

Mit leibes- und lebensnahen Themen feiern ProSiebenSat1Puls4 und sein Sender ATV diese Woche Höchstwerte des noch nicht alten Jahres bei der Zielgruppe unter 50.

35,5 Prozent Tagesmarktanteil beim Publikum unter 50 Jahren hatten alle Sender der größten österreichischen Privat-TV-Gruppe nach deren Angaben zusammen. Die "Österreich-Sender" ATV, ATV2 , Puls 4 und Puls 24 kamen nach Konzernangaben auf gemeinsam 17,2 Prozent Marktanteil ebenfalls in der Zielgruppe der Zwölf- bis 49Jährigen. Beides seien Bestwerte 2021.

Dazu trugen laut Aussendung insbesondere bei:

"Teenager werden Mütter" mit 15,4 Prozent Marktanteil beim Publikum unter 50. Im Schnitt waren insgesamt 237.000 Menschen dabei, als die Protagonisten David und Marcell sich im Hauptabend von ATV über Vasektomie unterhielten. Parallel schauten 188.000 Menschen auf ORF 1 "Avengers 2: Age of Ultron". Bei den Vasektomie-Dialogen waren 19,2 Prozent des TV-Publikums unter 30 dabei.

Das neue ATV-Format "Geil! So treibt's Österreich" mit Influencerin Nadine Mayerhofer danach um 21.43 Uhr hatte 12,3 Prozent Marktanteil bei den Menschen unter 50 und 19,6 Prozent beim Publikum unter 30. Im Schnitt waren 186.000 Menschen dabei.



Tags zuvor, am Mittwoch dieser Woche, hatte ATV mit "Das Geschäft mit der Liebe" 12,9 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe unter 50 bei im Schnitt insgesamt 213.000 Zuschauern. "Alles Liebe" danach schauten am Mittwoch auf ATV 159.000 im Schnitt. (red, 12.3.2021)