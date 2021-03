Mit Immobilienpreisen ist es ja immer so eine Sache: Nur weil jemand eine bestimmte Summe für eine Wohnung oder ein Haus verlangt, wird diese am Ende auch bezahlt. So viel vorweg.

Aber aufsehenerregend ist der Angebotspreis für eine Wohnung am Parkring 14 im ersten Bezirk auf jeden Fall: 32,5 Millionen Euro werden für das Luxusdomizil im ersten Bezirk verlangt – und damit laut dem zuständigen Maklerbüro Living De Luxe Real Estate mehr als je zuvor für eine Wiener Wohnung.