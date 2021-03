Bekommt in einem Mädcheninternat Gesellschaft von einem verwundeten Soldaten: Elle Fanning in Sofia Coppolas "Die Verführten", Arte, 20.15 Uhr. Foto: Ben Rothstein/Focus Features

9.05 100. GEBURTSTAG

Astor Piazzolla – Tango Nuevo Am 11. März wäre der argentinische Bandoneon-Spieler und Komponist 100 Jahre alt geworden. Ein mit Archivaufnahmen und Erinnerungen von Sohn Daniel gespicktes Porträt des Tango-Revolutionärs. Bis 10.00, ORF 2

10.10 MAGAZIN

Vox Pop: Zwanghafte Glückssuche Die allerorts propagierte Suche nach dem Glück findet immer öfter fragwürdige Antworten in dubiosen Therapieangeboten. Bis 10.50, Arte

11.05 INTERVIEW

Runde der Chefredakteurinnen und Chefredakteure Bei ORF-2-Chefredakteur Matthias Schrom diskutieren: Klaus Herrmann (Kronen Zeitung), Martina Salomon (Kurier), Alexandra Föderl-Schmid (Süddeutsche Zeitung), Hubert Patterer (Kleine Zeitung) und Andreas Koller (Salzburger Nachrichten). Bis 12.00, ORF 2

20.15 DRAMA

Die Verführten (The Beguiled, USA 2017, Sofia Coppola) Ein verwundeter Nordstaaten -Soldat (Colin Farrell) findet während des US-amerikanischen Bürgerkriegs Zuflucht in einem Mädcheninternat, wo er bald das fragile Gleichgewicht ins Wanken bringt. Anders als in der Erstverfilmung von Don Siegel mit Clint Eastwood verlegte sich Sofia Coppola mit Darstellerinnen wie Nicole Kidman, Kirsten Dunst und Elle Fanning auf die weibliche Perspektive – und wurde dafür in Cannes mit dem Regiepreis ausgezeichnet. Bis 21.45, Arte

20.15 PORTRÄT

Hommage an Nikolaus Harnoncourt Zum fünften Todestag des Dirigenten hat der Tenor Michael Schade ein musikalisches Porträt gestaltet. Bis 21.40, ORF 3

21.45 DOKUMENTATIONEN

Rita Hayworth und Lotte Lenya Die Porträts zweier starker Frauen gibt es hintereinander auf Arte zu sehen: Zu viel vom Leben zeigt die durch den Film-noir-Klassiker Gilda zur Ikone gewordene Schauspielerin Rita Hayworth auf der Suche nach Normalität. Danach spürt Warum bin ich nicht froh? um 22.35 der als Brecht/Weill-Interpretin zu Weltruhm gekommenen Schauspielerin und Sängerin Lotte Lenya nach. Bis 23.30, Arte

21.50 THRILLER

Girl on the Train (USA 2016, Tate Taylor) Emily Blunt als Pendlerin, die vom Zug aus beim täglichen Pendeln nach Manhattan eine ihr glücklich erscheinende Familie beobachtet – bis sie selbst in blutige Geschehnisse hineingezogen wird. Tate Taylors Verfilmung des Bestsellers von Paula Hawkins punktet vor allem mit der Hauptdarstellerin Emily Blunt als von Erinnerungslücken heimgesuchter Alkoholikerin. Bis 23.35, ORF 1

22.10 DISKUSSION

Im Zentrum: Ein Jahr Pandemie – Was wurde aus dem "Schulterschluss"? Bei Claudia Reiterer sind zu Gast: Josef Smolle (ÖVP), Ralph Schallmeiner (Die Grünen), Pamela Rendi-Wagner (SPÖ-Chefin), Dagmar Belakowitsch (FPÖ) und Nikolaus Scherak (Neos). Bis 23.05, ORF 2