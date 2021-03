Lafnitz – Der SV Lafnitz hat die Tabellenführung in der 2. Fußball-Liga zumindest für zwei Tage ausgebaut. Die Steirer feierten am Freitag zum Auftakt der 18. Runde nach einem 1:2-Rückstand gegen den SV Horn noch einen 3:2-Sieg und liegen sechs Punkte vor dem Neo-Zweiten Blau-Weiß Linz. Die Oberösterreicher gewannen mit einem 3:0 gegen den Kapfenberger SV zum fünften Mal in den jüngsten sechs Spielen. Der Dritte FC Liefering tritt erst am Sonntag bei Wacker Innsbruck an.

Das Toptrio hat allerdings keine Berechtigung, in die Bundesliga aufzusteigen. Platz vier sicherte Austria Klagenfurt mit einem 2:1-Erfolg beim Vorletzten Young Violets Austria Wien ab. Die in vier Partien unbesiegten Kärntner haben nach dem zweiten Sieg en suite weiter neun Zähler Rückstand auf Rang eins. Austria Lustenau holte mit einem 3:1-Triumph beim FC Juniors Oberösterreich wichtige Punkte im Abstiegskampf und zog am Farmteam des LASK vorbei auf Rang zehn. Einen Zähler dahinter ist Horn noch vor den Juniors Elfter.

Späte Wende

Für Lafnitz lief die Partie gegen Horn über weite Strecken nicht nach Wunsch. Nach Toren von Patrik Eler (15.) und Michael Cheukoua (70.) musste man zweimal einem Rückstand nachlaufen. Dank Mario Kröpfl (59.) sowie später Treffer von Daniel Gremsl (78.) und Julian Tomka (85.) gelang aber noch die Wende.

Damit verhinderte der Leader die zweite Niederlage in Folge. Zudem wurde ein Toptag für Horn-Coach Alexander Schriebl noch vermasselt, der zuvor seinen Vertrag für zwei Jahre bei den Waldviertlern verlängert hatte.

Zitterfinish

BW Linz setzte sich dank Toren von Felix Strauss (3.), Liga-Top-Goalgetter Fabian Schubert (58./Elfmeter), der zum 19. Mal diese Saison traf, und Philipp Pomer (93.) gegen Kapfenberg souverän durch. Mehr Mühe hatte da schon Klagenfurt in der Wiener Generali Arena. Nach einem frühen Kopfballtreffer von Thorsten Mahrer (3.) verhinderte nur die Stange bei einem Freistoß von Vesel Demaku (60.) den Ausgleich. Sieben Minuten später erhöhte Maximiliano Moreira auf 0:2.

Ein Zitterfinish blieb der Truppe von Coach Peter Pacult aber nicht erspart, da Florian Fischerauer (91.) noch der Anschlusstreffer gelang und in der Folge sogar noch der Ausgleich in der Luft lag. (APA, 12.3.2021)