Bei der Explosion einer Autobombe in Afghanistan sind mindestens acht Menschen getötet worden. Foto: EPA/JALIL REZAYEE

Herat/Kabul – Bei der Explosion einer Autobombe in Afghanistan sind mindestens acht Menschen getötet worden. 54 weitere Menschen, meist Zivilisten, wurden bei der Explosion in der Provinzhauptstadt Herat am Freitagabend verletzt, wie das Innenministerium am Samstag mitteilte. Die Explosion ereignete sich in der Nähe eines Polizeigebäudes. Durch die Wucht der Explosion wurden mindestens 14 Häuser beschädigt.

Für den Anschlag erklärte sich zunächst niemand verantwortlich. Ein Ministeriumssprecher vermutete die militant-islamistischen Taliban hinter der Tat.

Die Gewalt in dem kriegsgeschüttelten Land nimmt ungeachtet der im September begonnenen Friedensgespräche der international unterstützten Regierung mit den Taliban zu. Mehr als 100.000 Zivilisten wurden seit 2009 getötet oder verletzt, wie aus einem Bericht der UN aus dem vergangenen Jahr hervorgeht. Die Taliban, die weite Teile Afghanistans von 1996 bis zur US-geführten Intervention 2001 beherrschten, beherrschen wieder große Landesteile und versuchen, weitere Gebietsgewinne zu erzielen. (APA/dpa, 13.3.2021)